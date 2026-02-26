Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении в конце 1464-го дня войны подвел итоги отражения очередной массированной атаки российских окупантов. Глава государства отметил высокую эффективность украинских защитников неба.

«Удалось защитить очень важные объекты»: Президент заявил о перестройке системы защиты неба

"Сегодня есть за что поблагодарить нашу ПВО: хорошие результаты, были убытки – более 30 российских ракет сбиты. Большинство из них шли именно на энергетику, действительно удалось защитить очень важные объекты", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что стабильность таких результатов напрямую зависит от своевременной помощи союзников. По его словам, успешные убытки происходят каждую ночь, "когда достаточный боезапас у нашей ПВО, когда партнеры выполняют то, о чем договариваемся".

Глава государства также отметил внутренние изменения в организации воздушной защиты.

"В течение этих недель стали лучше работать Воздушные силы ВСУ – некоторые вещи удалось перестроить в системе, именно в организации обороны против таких массированных ударов", — подчеркнул он, поблагодарив военное руководство и министров.

В завершение обращения Зеленский сообщил о подписании указа о награждении государственными наградами военнослужащих, непосредственно задействованных в отражении воздушных атак.

"Благодарю всех вас: армейская авиация, ЗРК, мобильные огневые группы и все, кто задействован", — резюмировал Президент.

