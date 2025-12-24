Вчорашній день назавжди змінив хід війни Путіна в Україні: цей фактор шокує кожного

Учорашні події, без перебільшення, стали знаковими для перебігу російсько-української війни — на цьому, зокрема, наголосила журналістка Зоя Казанжи, аналізуючи відкриті дані.

Винищувач F-16. Фото: 24 Канал

Вона нагадала, що у ніч на 23 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл України: із 35 запущених ракет силам ППО вдалося знищити 34. Це майже 97% успішних перехоплень — надзвичайно високий показник для атаки такого масштабу.

Удар відбувався кількома хвилями в темний час доби. Основним напрямком стали об’єкти критичної інфраструктури в центральній та західній частинах країни.

Відомо, що в районах, де наземні системи ППО на кшталт Patriot мали обмеження або потребували підсилення, у повітря піднімалися ланки винищувачів F-16. У своїх секторах вони відпрацювали максимально результативно. Та ключове — навіть не суха статистика збитих цілей. Головне полягає в тому, що F-16 ефективно вбудувалися в єдину систему протиповітряної оборони України.

Саме це, як підкреслюють експерти, остаточно розвіяло сумніви скептиків щодо здатності цих літаків перехоплювати крилаті ракети в реальних умовах війни.

Довгий час точилися суперечки, чи зможуть українські пілоти та інфраструктура досягти рівня ефективності, співставного з наземними ЗРК. Події 23 грудня дали чітку відповідь: винищувачі здатні перекривати "сліпі зони", куди складно швидко перекинути стаціонарні комплекси.

За словами Казанжи, аналітики називають кілька причин такого успіху: українські F-16 почали працювати в єдиній цифровій системі разом із радарами та літаками дальнього радіолокаційного виявлення НАТО, що дозволяло виявляти цілі задовго до їхнього наближення; застосування сучасних ракет класу "повітря — повітря" дало змогу знищувати ворожі ракети на великій відстані від населених пунктів; висока мобільність авіації дозволяла перехоплювати ракети, які змінювали траєкторію, що майже неможливо для стаціонарних систем. Крім того, таке перехоплення часто економічно вигідніше, ніж використання ракет Patriot.

У Повітряних силах наголошують: результат "34 із 35" — не диво, а підсумок багаторічної підготовки пілотів і системної роботи, яка тривала щонайменше два роки. Це лише початок шляху до реального паритету в повітрі.

