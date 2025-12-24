Вчерашний день навсегда изменил ход войны Путина в Украине: этот фактор шокирует каждого

Вчерашние события, без преувеличения, стали знаковыми для хода российско-украинской войны — это, в частности, отметила журналистка Зоя Казанжи, анализируя открытые данные.

Она напомнила, что в ночь на 23 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины: из 35 запущенных ракет силам ПВО удалось уничтожить 34. Это почти 97% успешных перехватов — очень высокий показатель для атаки такого масштаба.

Удар происходил несколькими волнами в темное время суток. Основным направлением явились объекты критической инфраструктуры в центральной и западной частях страны.

Известно, что в районах, где наземные системы ПВО вроде Patriot имели ограничения или нуждались в усилении, в воздух поднимались звенья истребителей F-16. В собственных секторах они отработали очень результативно. Но ключевое – даже не сухая статистика сбитых целей. Главное в том, что F-16 эффективно встроились в единую систему противовоздушной обороны Украины.

Именно это, как подчеркивают эксперты, окончательно развеяло сомнения скептиков по поводу способности этих самолетов перехватывать крылатые ракеты в реальных условиях войны.

Долгое время шли споры, смогут ли украинские пилоты и инфраструктура достичь уровня эффективности, сопоставимого с наземными ЗРК. События 23 декабря дали четкий ответ: истребители способны перекрывать слепые зоны, куда сложно быстро перебросить стационарные комплексы.

По словам Казанжи, аналитики называют несколько причин такого успеха: украинские F-16 начали работать в единой цифровой системе с радарами и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения НАТО, что позволяло выявлять цели задолго до их приближения; применение современных ракет класса "воздух – воздух" позволило уничтожать вражеские ракеты на большом расстоянии от населенных пунктов; высокая мобильность авиации позволяла перехватывать ракеты, сменявшие траекторию, что почти невозможно для стационарных систем. Кроме того, такой перехват зачастую экономически выгоднее, чем использование ракет Patriot.

В Воздушных силах отмечают: результат "34 из 35" — не удивительно, а итог многолетней подготовки пилотов и системной работы, которая длилась по меньшей мере два года. Это только начало пути к реальному паритету в воздухе.

