Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Чехії повідомив, що зараз українська делегація знову поїхала до США, щоб доопрацювати певні аспекти угод про гарантії безпеки та процвітання України на $800 млрд.

Важливо, щоб Україна не залишилися «голою і босою» після війни: Зеленський про угоди з США

За словами Зеленського, ці угоди можуть підписати в на форумі в Давосі, але Україні важлива не швидкість підписання, а якість документів, щоб усі наші інтереси були враховані.

"Питання ж не в тому, щоб терміново підписати сьогодні. Важливо, щоб там були всі аспекти, які ми проговорювали з партнерами, щоб Україна була не голою і босою після війни, щоб у нас була реальна фінансова підтримка. Над цим і працюємо", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Сполучені Штати не прагнуть завершити війну в Україні шляхом, який би виглядав як винагорода для агресора. Таку позицію висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соціальній мережі Х.

За його словами, президент США Дональд Трамп має намір "гідно та справедливо" покласти край "кривавій бійнi в Україні", чого не змогли досягти його попередники — Барак Обама та Джо Байден.

"Будь-яка угода про безпеку у межах припинення конфлікту в Україні повинна пройти розгляд у Конгресі. Я уважно стежив за деталями. Головне зараз — досягти домовленості, яка не дозволить майбутнім агресорам легко вчиняти подібні вторгнення, чого не вдалося зробити Обамі та Байдену", — зазначив сенатор.