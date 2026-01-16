Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Чехии сообщил, что сейчас украинская делегация снова поехала в США, чтобы доработать определенные аспекты соглашений о гарантиях безопасности и процветания Украины на $800 млрд.

Важно, чтобы Украина не осталась «голой и босой» после войны: Зеленский о соглашениях с США

По словам Зеленского, эти соглашения могут подписать на форуме в Давосе, но Украине важна не скорость подписания, а качество документов, чтобы все наши интересы были учтены.

"Вопрос ведь не в том, чтобы срочно подписать сегодня. Важно, чтобы там были все аспекты, которые мы обсуждали с партнерами, чтобы Украина была не голой и босой после войны, чтобы у нас была реальная финансовая поддержка. Над этим и работаем", – подчеркнул глава государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Соединенные Штаты не стремятся завершить войну в Украине путем, который бы выглядел как вознаграждение для агрессора. Такую позицию высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм в социальной сети Х.

По его словам, президент США Дональд Трамп намерен "достойно и справедливо" положить конец "кровавой бойне в Украине", чего не смогли достичь его предшественники — Барак Обама и Джо Байден.

"Любое соглашение о безопасности в рамках прекращения конфликта в Украине должно пройти рассмотрение в Конгрессе. Я внимательно следил за деталями. Главное сейчас — достичь договоренности, которая не позволит будущим агрессорам легко совершать подобные вторжения, чего не удалось сделать Обаме и Байдену", — отметил сенатор.