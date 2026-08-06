Вашингтон знову відкрив Україні розвідувальний щит: у США заявили про перелом

Співпраця між США та Україною у сфері обміну розвідувальною інформацією знову досягла високого рівня після періоду невизначеності. Про це повідомляє Politico з посиланням на американських законодавців та експертів, які уважно стежать за розвитком війни.

США та Україна. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, відновлення повноцінного обміну розвідданими стало важливим позитивним сигналом саме в той момент, коли українська армія продовжує завдавати дальніх ударів по російській території та посилює тиск на противника.

Заступник голови сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер заявив, що ситуація помітно покращала. Хоча він відмовився розкривати деталі співпраці, сенатор дав зрозуміти, що розвідувальна підтримка США залишається одним із ключових чинників українських успіхів. За його словами, використання безпілотників та далекобійних ракет дозволило Києву суттєво розширити свої можливості.

Цю оцінку поділили і представники Республіканської партії. Сенатори Джон Корнін та Роджер Вікер підтвердили, що обмін розвідданими між Вашингтоном та Києвом значно активізувався. Корнін навіть заявив, що Україна змогла змінити динаміку війни на свою користь.

Про зростання довіри між країнами розповів і сенатор Тім Кейн, котрий двічі відвідував Україну за останні півтора роки. За його словами, нинішня взаємодія виглядає значно впевненішою, ніж раніше.

Експерт Інституту вивчення війни Джордж Баррос вважає, що саме американські розвіддані зробили українські удари по російській енергетичній інфраструктурі значно ефективніше. Він зазначив, що подібна стратегія стала частиною ширшої кампанії тиску на Москву.

У Білому домі відмовилися розкривати деталі співробітництва, наголосивши лише на тому, що адміністрація Дональда Трампа зосереджена на припиненні війни. Тим часом колишній посол США в Україні Джон Гербст нагадав, що розвідувальне партнерство є взаємовигідним, оскільки Київ має унікальну інформацію про російські збройні сили.

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