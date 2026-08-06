Вашингтон снова открыл Украине разведывательный щит: в США заявили о переломе

Сотрудничество между США и Украиной в сфере обмена разведывательной информацией вновь достигло высокого уровня после периода неопределенности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских законодателей и экспертов, внимательно следящих за развитием войны.

США и Украина. Фото: из открытых источников

По данным издания, восстановление полноценного обмена разведданными стало важным позитивным сигналом именно в тот момент, когда украинская армия продолжает наносить дальние удары по российской территории и усиливает давление на противника.

Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что ситуация заметно улучшилась. Хотя он отказался раскрывать детали сотрудничества, сенатор дал понять, что разведывательная поддержка США остается одним из ключевых факторов украинских успехов. По его словам, использование беспилотников и дальнобойных ракет позволило Киеву существенно расширить свои возможности.

Эту оценку разделили и представители Республиканской партии. Сенаторы Джон Корнин и Роджер Викер подтвердили, что обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом значительно активизировался. Корнин даже заявил, что Украина смогла изменить динамику войны в свою пользу.

О росте доверия между странами рассказал и сенатор Тим Кейн, который дважды посещал Украину за последние полтора года. По его словам, нынешнее взаимодействие выглядит значительно увереннее, чем ранее.

Эксперт Института изучения войны Джордж Баррос считает, что именно американские разведданные сделали украинские удары по российской энергетической инфраструктуре значительно эффективнее. Он отметил, что подобная стратегия стала частью более широкой кампании давления на Москву.

В Белом доме отказались раскрывать детали сотрудничества, подчеркнув лишь, что администрация Дональда Трампа сосредоточена на прекращении войны. Между тем бывший посол США в Украине Джон Гербст напомнил, что разведывательное партнерство является взаимовыгодным, поскольку Киев располагает уникальной информацией о российских вооруженных силах.

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