Адміністрація Дональда Трампа, за даними Kyiv Post, нібито виступає за виключення з чергового проєкту резолюції ООН положень, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують окупацію Росією Криму та інших українських регіонів.

Фото: з відкритих джерел

Російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін зазначає, що у 2024 році США разом із 77 іншими державами підтримали щорічну резолюцію, яку Україна подає під назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь". Тоді документ чітко визнавав незаконну анексію Криму та звертав увагу на порушення прав людини на окупованих територіях.

За даними джерел видання, зараз Вашингтон нібито прагне прибрати із тексту всі згадки про Крим і територіальну цілісність України, а також деталізовані описи порушень прав людини. Натомість США пропонують подати резолюцію у більш загальному форматі — під назвою "Війна в Україні", без уточнень щодо агресії та анексії.

Європейські дипломати, які намагаються вплинути на позицію США, наголошують: така зміна формулювань послаблює ключові інтереси України на міжнародній арені.

"Якщо ці положення приберуть, сигнал Москві буде однозначний: США більше не очолюють захист міжнародного порядку", — зазначив один із дипломатів у коментарі виданню.

Фактично питання не обмежується лише термінологією: мова йде про можливу нормалізацію російської окупації. Експерти підкреслюють, що злочини РФ мають отримувати послідовну і жорстку оцінку у всіх ключових документах міжнародних організацій, і навіть незначні зміни в формулюваннях можуть послабити міжнародне засудження агресії.

