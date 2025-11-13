Администрация Дональда Трампа, по данным Kyiv Post, якобы выступает за исключение из очередного проекта резолюции ООН положений, подтверждающих территориальную целостность Украины и осуждающих оккупацию Россией Крыма и других украинских регионов.

Фото: из открытых источников

Российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин отмечает, что в 2024 году США вместе с 77 другими государствами поддержали ежегодную резолюцию, которую Украина представляет под названием "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь". Тогда документ четко признавал незаконную аннексию Крыма и обращал внимание на нарушение прав человека на оккупированных территориях.

По данным источников, сейчас Вашингтон якобы стремится убрать из текста все упоминания о Крыме и территориальной целостности Украины, а также детализированные описания нарушений прав человека. США предлагают подать резолюцию в более общем формате — под названием "Война в Украине", без уточнений относительно агрессии и аннексии.

Европейские дипломаты, пытающиеся повлиять на позицию США, отмечают: такое изменение формулировок ослабляет ключевые интересы Украины на международной арене.

"Если эти положения уберут, сигнал Москве будет однозначен: США больше не возглавляют защиту международного порядка", — отметил один из дипломатов в комментарии изданию.

Фактически вопрос не ограничивается только терминологией: речь идет о возможной нормализации российской оккупации. Эксперты подчеркивают, что преступления РФ должны получать последовательную и жесткую оценку во всех ключевых документах международных организаций, а также незначительные изменения в формулировках могут ослабить международное осуждение агрессии.

