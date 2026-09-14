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Вашингтон говорить про майже готовий мир, Москва – про нові вимоги: що насправді відбувається

У США стверджують, що з більшості питань вже знайдено рішення, проте Кремль знову заявив про невирішені територіальні розбіжності

14 вересня 2026, 07:48
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Кравцев Сергей

Переговори про завершення війни Росії проти України, за заявами американських представників, наблизилися до угоди. Проте у Кремлі знову дали зрозуміти, що Москва не готова відмовлятися від своїх територіальних вимог.

Вашингтон говорить про майже готовий мир, Москва – про нові вимоги: що насправді відбувається

Переговори. Фото: з відкритих джерел

12 вересня колишній старший радник президента США Джаред Кушнер заявив, що Росія, Україна та Сполучені Штати нібито узгодили всі основні питання майбутньої мирної угоди, крім територіальної. За його словами, Володимир Путін уже окреслив свої вимоги, а подальше рішення залежить від позиції Києва та ситуації на полі бою.

Проте вже наступного дня помічник президента Росії Юрій Ушаков дав значно обережнішу оцінку. Він заявив, що в переговорах залишається ціла низка невирішених питань, включаючи територіальне. За словами російського чиновника, якщо Москва і Київ зможуть змінити свої позиції щодо територій, переговори стануть простішими, але говорити про готову угоду передчасно.

ISW зазначає, що подібна позиція відповідає колишнім заявам Кремля. Москва неодноразово вимагала виведення українських військ із усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Причому йдеться не лише про райони, які Росія контролює зараз, а й про території, які російські війська так і не спромоглися захопити.

Крім того, вимоги Кремля виходять далеко за межі територіального питання. Путін раніше говорив про "демілітаризацію" та "денацифікацію" України, під якими Москва передбачає фактичну зміну української влади та відмову країни від вступу до НАТО.

ISW звертає увагу і ситуацію на фронті. Російські війська продовжують наступальні дії відразу на кількох напрямках, хоча така активність була б надмірною, якби головною метою Москви справді було лише захоплення решти Донецької області.

За оцінкою аналітиків, Кремль прагне домогтися територіальних поступок не лише військовими методами, а й через інформаційний тиск. Завдання Москви – переконати Захід у неминучості російських територіальних надбань та підштовхнути Україну до відмови від оборони районів, які російська армія поки що не змогла захопити.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-13-2026/
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