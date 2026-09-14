Вашингтон говорит о почти готовом мире, Москва – о новых требованиях: что на самом деле происходит

Переговоры о завершении войны России против Украины, по заявлениям американских представителей, приблизились к соглашению. Однако в Кремле вновь дали понять, что Москва не готова отказываться от своих территориальных требований.

Переговоры. Фото: из открытых источников

12 сентября бывший старший советник президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия, Украина и Соединенные Штаты якобы согласовали все основные вопросы будущего мирного соглашения, кроме территориального. По его словам, Владимир Путин уже обозначил свои требования, а дальнейшее решение зависит от позиции Киева и ситуации на поле боя.

Однако уже на следующий день помощник президента России Юрий Ушаков дал значительно более осторожную оценку. Он заявил, что в переговорах остается целый ряд нерешенных вопросов, включая территориальный. По словам российского чиновника, если Москва и Киев смогут изменить свои позиции по территориям, переговоры станут проще, но говорить о готовом соглашении преждевременно.

ISW отмечает, что подобная позиция соответствует прежним заявлениям Кремля. Москва неоднократно требовала вывода украинских войск из всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Причем речь идет не только о районах, которые Россия контролирует сейчас, но и о территориях, которые российские войска так и не смогли захватить.

Кроме того, требования Кремля выходят далеко за рамки территориального вопроса. Путин ранее говорил о "демилитаризации" и "денацификации" Украины, под которыми Москва подразумевает фактическое изменение украинской власти и отказ страны от вступления в НАТО.

ISW обращает внимание и на ситуацию на фронте. Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, хотя такая активность была бы избыточной, если бы главной целью Москвы действительно был только захват оставшейся части Донецкой области.

По оценке аналитиков, Кремль стремится добиться территориальных уступок не только военными методами, но и через информационное давление. Задача Москвы – убедить Запад в неизбежности российских территориальных приобретений и подтолкнуть Украину к отказу от обороны районов, которые российская армия пока не смогла захватить.

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