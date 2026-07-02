Варварська атака Путіна на Україну не залишила іншого сценарію: світу поставили категоричний ультиматум

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже відреагувала на чергову масовану атаку Росії по Україні, висловивши підтримку українському народу та закликавши міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль. Відповідну заяву вона оприлюднила у соцмережі X.

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За словами очільниці латвійського МЗС, лише рішучі дії міжнародних партнерів здатні змусити Москву припинити агресію. Вона наголосила, що ключовими інструментами мають залишатися жорсткі санкції проти Росії та безперервна підтримка України.

"Повна солідарність з народом України після вчорашніх варварських нападів з боку Росії. Росію необхідно змусити піти на мир за допомогою максимального тиску, зокрема санкцій, та постійної підтримки України. Латвія й надалі підтримуватиме самооборону України", – заявила Байба Браже.

Заява пролунала після однієї з наймасштабніших російських атак на українську столицю. У ніч на 2 липня російські війська здійснили комбінований удар по Києву, використавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Повітряна тривога тривала кілька годин, а сили протиповітряної оборони відбивали численні повітряні цілі.

За офіційними даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 18 людей, ще понад 90 отримали поранення, серед постраждалих є діти. Російські удари пошкодили понад два десятки житлових будинків, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. У різних районах столиці виникли масштабні пожежі, частково були зруйновані багатоповерхівки, зазнали пошкоджень транспортна інфраструктура та інженерні мережі.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує системно завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі та логістичних об'єктах як на території РФ, так і в тимчасово окупованому Криму. Під прицілом опиняються нафтопереробні заводи, склади пального та транспортні маршрути, які забезпечують російські війська. Як зазначає Deutsche Welle, такі дії дедалі сильніше впливають на паливне забезпечення країни-агресора.