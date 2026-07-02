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Варварская атака Путина на Украину не оставила иного сценария: миру поставили категорический ультиматум

Россию следует заставить прекратить войну путем максимального санкционного давления и постоянной поддержки Украины

2 июля 2026, 13:50
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Клименко Елена

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отреагировала на очередную массированную атаку России по Украине, выразив поддержку украинскому народу и призвав международное сообщество усилить давление на Кремль. Соответствующее заявление она обнародовала в соцсети X.

Варварская атака Путина на Украину не оставила иного сценария: миру поставили категорический ультиматум

Фото: из открытых источников

По словам главы латвийского МИД, только решительные действия международных партнеров способны заставить Москву прекратить агрессию. Она подчеркнула, что ключевыми инструментами должны оставаться жесткие санкции против России и непрерывная поддержка Украины.

"Полная солидарность с народом Украины после вчерашних варварских нападений со стороны России. Россию необходимо заставить пойти на мир с помощью максимального давления, в том числе санкций, и постоянной поддержки Украины. Латвия и дальше будет поддерживать самооборону Украины", – заявила Байба Браже.

Заявление последовало после одной из самых масштабных российских атак на украинскую столицу. В ночь на 2 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, использовав ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Воздушная тревога продолжалась несколько часов, а силы противовоздушной обороны отражали многочисленные воздушные цели.

По официальным данным, в результате обстрела погибли по меньшей мере 18 человек, еще более 90 получили ранения, среди пострадавших есть дети. Российские удары повредили более двух десятков жилых домов, а также другие объекты гражданской инфраструктуры. В разных районах столицы возникли масштабные пожары, частично были разрушены многоэтажки, получили повреждения транспортная инфраструктура и инженерные сети.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина продолжает системно наносить удары по российской энергетической инфраструктуре и логистическим объектам как на территории РФ, так и во временно оккупированном Крыму. Под прицелом оказываются нефтеперерабатывающие фабрики, склады горючего и транспортные маршруты, которые обеспечивают русские войска. Как отмечает Deutsche Welle, такие действия все больше влияют на топливное обеспечение страны-агрессора.



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