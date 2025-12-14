В яких містах планується скасування комендантської години на новорічні свята

На тимчасово окупованій території Донецької області російська окупаційна адміністрація має намір тимчасово скасувати комендантську годину. Про це заявив ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін, повідомляють російські медіа.

Комендантська година на новорічні свята в Україні

За наявною інформацією, обмеження не діятимуть у період так званих “новорічних свят” — з 31 грудня 2025 року до 12 січня 2026 року. Після цього комендантську годину планують поновити. Окремо зазначається, що обмеження також не застосовуватимуть 19 січня, коли окупаційна влада відзначає Водохреще.

Рішення про тимчасове скасування комендантської години, за даними російських джерел, ухвалювали за участі представників псевдореспубліки та окупаційного “силового блоку”. Минулого року аналогічні заходи діяли на чотири дні менше.

Водночас окупаційна адміністрація продовжує орієнтуватися на святкування Різдва за юліанським календарем — 6 січня відзначається Святвечір, а 7 січня — Різдво. Саме за цим календарем “святкування” відбуватимуться і на тимчасово окупованих територіях України.

В Україні ж офіційним державним святом є Різдво 25 грудня — відповідне рішення Верховна Рада ухвалила ще у 2017 році, остаточно закріпивши святкування за західною традицією.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці Німеччини запроваджено найвищий рівень безпекових заходів у зв’язку з візитом президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Поліція суттєво посилила охорону урядового кварталу. Мешканцям і гостям Берліна рекомендують уникати цього району через масштабні обмеження та підвищену присутність сил безпеки.

