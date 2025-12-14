В каких городах планируется отмена комендантского часа на новогодние праздники

Рубрики
На временно оккупированной территории Донецкой области российская оккупационная администрация намерена временно упразднить комендантский час. Об этом заявил главарь так называемой ДНР Денис Пушилин, сообщают российские медиа.
Комендантский час на новогодние праздники в Украине
По имеющейся информации, ограничения не будут действовать в период так называемых "новогодних праздников" — с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. После этого комендантский час планируют возобновить. Отдельно отмечается, что ограничения также не будут применяться 19 января, когда оккупационные власти отмечают Крещение.
Решение о временной отмене комендантского часа, по данным российских источников, принималось с участием представителей псевдореспублики и оккупационного "силового блока". В прошлом году аналогичные меры действовали на четыре дня меньше.
В то же время, оккупационная администрация продолжает ориентироваться на празднование Рождества по юлианскому календарю — 6 января отмечается Сочельник, а 7 января — Рождество. Именно по этому календарю будут проходить и на временно оккупированных территориях Украины.
В Украине же официальным государственным праздником Рождество 25 декабря — соответствующее решение Верховная Рада приняла еще в 2017 году, окончательно закрепив празднование по западной традиции.