В каких городах планируется отмена комендантского часа на новогодние праздники
В каких городах планируется отмена комендантского часа на новогодние праздники

Оккупационные власти на временно захваченной части Донбасса планируют временно отменить комендантский час на период новогодне-рождественских праздников

14 декабря 2025, 15:43
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На временно оккупированной территории Донецкой области российская оккупационная администрация намерена временно упразднить комендантский час. Об этом заявил главарь так называемой ДНР Денис Пушилин, сообщают российские медиа.

В каких городах планируется отмена комендантского часа на новогодние праздники

Комендантский час на новогодние праздники в Украине

По имеющейся информации, ограничения не будут действовать в период так называемых "новогодних праздников" — с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. После этого комендантский час планируют возобновить. Отдельно отмечается, что ограничения также не будут применяться 19 января, когда оккупационные власти отмечают Крещение.

Решение о временной отмене комендантского часа, по данным российских источников, принималось с участием представителей псевдореспублики и оккупационного "силового блока". В прошлом году аналогичные меры действовали на четыре дня меньше.

В то же время, оккупационная администрация продолжает ориентироваться на празднование Рождества по юлианскому календарю — 6 января отмечается Сочельник, а 7 января — Рождество. Именно по этому календарю будут проходить и на временно оккупированных территориях Украины.

В Украине же официальным государственным праздником Рождество 25 декабря — соответствующее решение Верховная Рада приняла еще в 2017 году, окончательно закрепив празднование по западной традиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице Германии введен самый высокий уровень мер безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Полиция существенно усилила охрану правительственного квартала. Жителям и гостям Берлина рекомендуют избегать этого района из-за масштабных ограничений и повышенного присутствия сил безопасности.



Источник: https://freeradio.com.ua/rosiiany-na-tot-donechchyny-khochut-skasuvaty-komendantsku-hodynu-na-novorichni-sviata-detali/
