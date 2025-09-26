В Україну залітають не тільки російські дрони: яка країна може проводити таємну розвідку

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів військову нараду за участі головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Андрія Гнатова, міністра оборони України Дениса Шмигаля, профільного заступника керівника Офісу Павла Паліси.

Дрон. Ілюстративне фото

Серед питань, за словами Зеленського, обговорили і виявлення дронів-розвідників, ймовірно угорських. Президент України пояснив, що головком доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.

“Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту”, — повідомив Зеленський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за результатами зустрічі Зеленського з народними депутатами фракції “Слуга народу” нардепи повідомили, що президент, як і більшість інших заброньованих, рішуче налаштований воювати до останнього. Про це розповів народний депутат Георгій Мазурашу.

Щодо бачення Зеленського закінчення війни, Президент, за словами нардепа, дав сигнал, що ключове — це гарантії безпеки для України. Щоб партнери допомогли надійно захистити нас у майбутньому. Зеленський, як розповів Мазурашу, повідомив, що Росія хоче звузити військові можливості України — зменшити армію тощо. При цьому, президент визнав, що без допомоги партнерів Україна не зможе утримувати велику армію з таким же рівнем забезпечення і після припинення бойових дій.



