В Украину залетают не только российские дроны: какая страна может проводить тайную разведку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел военное совещание при участии главка Александра Сырского, начальника Генштаба Андрея Гнатова, министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, профильного заместителя руководителя Офиса Павла Палисы.

Дрон. Иллюстративное фото

Среди вопросов, по словам Зеленского, обсудили и обнаружение дронов-разведчиков, вероятно венгерских. Президент Украины пояснил, что главком доложил и о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали мероприятия в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить каждый зафиксированный факт", — сообщил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по результатам встречи Зеленского с народными депутатами фракции "Слуга народа" нардепы сообщили, что президент, как и большинство других забронированных, решительно настроен воевать до последнего. Об этом рассказал народный депутат Георгий Мазурашу.

Относительно видения Зеленского окончания войны Президент, по словам нардепа, дал сигнал, что ключевое — это гарантии безопасности для Украины. Чтобы партнеры помогли нам надежно защитить нас в будущем. Зеленский, как рассказал Мазурашу, сообщил, что Россия хочет сузить военные возможности Украины – уменьшить армию и т.д. При этом президент признал, что без помощи партнеров Украина не сможет удерживать большую армию с таким же уровнем обеспечения и после прекращения боевых действий.



