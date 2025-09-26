logo

BTC/USD

109752

ETH/USD

3975.53

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украину залетают не только российские дроны: какая страна может проводить тайную разведку
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину залетают не только российские дроны: какая страна может проводить тайную разведку

Зеленский предположил, что Венгрия может проводить разведку

26 сентября 2025, 16:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел военное совещание при участии главка Александра Сырского, начальника Генштаба Андрея Гнатова, министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, профильного заместителя руководителя Офиса Павла Палисы.

В Украину залетают не только российские дроны: какая страна может проводить тайную разведку

Дрон. Иллюстративное фото

Среди вопросов, по словам Зеленского, обсудили и обнаружение дронов-разведчиков, вероятно венгерских. Президент Украины пояснил, что главком доложил и о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали мероприятия в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить каждый зафиксированный факт", — сообщил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по результатам встречи Зеленского с народными депутатами фракции "Слуга народа" нардепы сообщили, что президент, как и большинство других забронированных, решительно настроен воевать до последнего. Об этом рассказал народный депутат Георгий Мазурашу.

Относительно видения Зеленского окончания войны Президент, по словам нардепа, дал сигнал, что ключевое — это гарантии безопасности для Украины. Чтобы партнеры помогли нам надежно защитить нас в будущем. Зеленский, как рассказал Мазурашу, сообщил, что Россия хочет сузить военные возможности Украины – уменьшить армию и т.д. При этом президент признал, что без помощи партнеров Украина не сможет удерживать большую армию с таким же уровнем обеспечения и после прекращения боевых действий.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16264
Теги:

Новости

Все новости