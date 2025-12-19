Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернуто 1003 тіла – Росія стверджує, що це українські військовослужбовці

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", – наголошують у Коордштабі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки повідомили, що в Україні понад 500 тисяч загиблих і більше 500 тисяч поранених на війні. Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков.