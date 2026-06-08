В Україні зробили тривожну заяву про залежність від США: що відбувається

Військовий експерт Денис Попович наголосив, що для ефективного захисту України від російських балістичних ракет життєво необхідна підтримка Сполучених Штатів. У прямому ефірі Українського радіо він зазначив, що основним засобом протибалістичної оборони для нашої країни наразі є система Patriot, яка повністю залежить від американських перехоплювачів та комплектуючих.

Фото: з відкритих джерел

"США є основним виробником та постачальником перехоплювачів для ЗРК Patriot і всього комплексу Patriot. Ми зараз від цього абсолютно залежимо. У контексті протиповітряної оборони без допомоги США ми не зможемо ефективно протидіяти загрозам", – пояснив Попович.

Водночас експерт додав, що альтернативою американським комплексам може стати європейська система SAMP/T, яка теж здатна перехоплювати балістичні ракети. Проте наразі українські сили покладаються саме на Patriot, адже це найефективніший доступний варіант.

Попович також прокоментував можливу допомогу у вигляді 16 шведських винищувачів Gripen, які партнери обіцяють передати Україні на початку 2027 року. Він зазначив, що ці літаки, навіть оснащені ракетами Meteor, не стануть рішенням для захисту від балістичних ракет.

"Проти російської балістики діють тільки Patriot або SAMP/T", – підкреслив експерт.

Разом із тим, Попович зауважив, що Gripen значно підсилить українську авіацію та протиповітряну оборону, особливо у боротьбі з носіями високоточних авіаційних бомб та ударних дронів.

"Ці винищувачі стануть серйозним плюсом для нашої оборонної системи. Вони не лише посилять авіаційну складову, але й допоможуть у взаємодії з іншими елементами ППО", – додав він..

"Коментарі" вже писали, що можливе позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — Ордена Білого Орла — може мати помітний вплив на зовнішньополітичний курс Варшави. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами 8 червня.