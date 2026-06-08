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В Украине сделали тревожное заявление о зависимости от США: что происходит

По словам Дениса Поповича, эффективно противодействовать российской баллистике способны только системы Patriot или SAMP/T

8 июня 2026, 22:40
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Клименко Елена

Военный эксперт Денис Попович подчеркнул, что для эффективной защиты Украины от российских баллистических ракет необходима поддержка Соединенных Штатов. В прямом эфире Украинского радио он отметил, что основным средством противобаллистической обороны для нашей страны является система Patriot, которая полностью зависит от американских перехватчиков и комплектующих.

В Украине сделали тревожное заявление о зависимости от США: что происходит

Фото: из открытых источников

"США является основным производителем и поставщиком перехватчиков для ЗРК Patriot и всего комплекса Patriot. Мы сейчас от этого абсолютно зависим. В контексте противовоздушной обороны без помощи США мы не сможем эффективно противодействовать угрозам", – пояснил Попович.

В то же время эксперт добавил, что альтернативой американским комплексам может стать европейская система SAMP/T, тоже способная перехватывать баллистические ракеты. Однако украинские силы полагаются именно на Patriot, ведь это самый эффективный доступный вариант.  

Попович также прокомментировал возможную помощь в виде 16 шведских истребителей Gripen, которые обещают партнеры передать Украине в начале 2027 года. Он отметил, что эти самолеты, даже оснащенные ракетами Meteor, не станут решением по защите от баллистических ракет.

"Против российской баллистики действуют только Patriot или SAMP/T", – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Попович отметил, что Gripen значительно усилит украинскую авиацию и противовоздушную оборону, особенно в борьбе с носителями высокоточных авиационных бомб и ударных дронов.

"Эти истребители станут серьезным плюсом для нашей оборонной системы. Они не только усилят авиационную составляющую, но и помогут во взаимодействии с другими элементами ПВО", – добавил он.

"Комментарии" уже писали , что возможное лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — Ордена Белого Орла — может оказать заметное влияние на внешнеполитический курс Варшавы. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе общения с журналистами 8 июня.



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