В Україні з’явиться корейська зброя: що відомо

Поглиблення оборонної співпраці з Європою: Південна Корея розглядає участь в ініціативі PURL

20 лютого 2026, 17:39
Недилько Ксения

Республіка Корея розглядає можливість приєднання до багатонаціональної ініціативи щодо підтримки України. Як повідомляє видання Yonhapnews з посиланням на власне джерело та заяву МЗС країни, "Південна Корея розглядає приєднання до ініціативи закупівлі зброї для України".

В Україні з’явиться корейська зброя: що відомо

В Україні з’явиться корейська зброя: що відомо

Цей крок має на меті зміцнення позицій Сеула на міжнародному ринку озброєнь. "Сеул прагне розширити продаж свого озброєння країнам НАТО, і приєднання до ініціативи PURL може поглибити оборонну співпрацю з Європою", — йдеться у повідомленні.

На даний момент сторони перебувають на стадії обговорення конкретних кроків. Зазначається, що "Сеул проводить консультації з НАТО щодо можливих форматів підтримки України". Водночас очікується, що формат допомоги буде стриманим: "за прикладом Японії, внесок Південної Кореї, ймовірно, буде обмежений закупівлею нелетального обладнання".

Також стало відомо, що ініціатором обговорення виступив Альянс, адже "НАТО зверталося до Сеула з пропозицією приєднатися до цієї ініціативи".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Державне телебачення КНДР оприлюднило кадри масштабної презентації нової військової техніки в центрі Пхеньяна. Головною подією заходу стала демонстрація перших 50 мобільних ядерних установок, за кермо однієї з яких власноруч сів північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, передає CNN.

Під час урочистостей лідер Північної Кореї дав високу оцінку новим розробкам, проголосивши цю зброю: "...однією з найпотужніших у своєму типі у світі".                                                                      



