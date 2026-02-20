Республика Корея рассматривает возможность присоединения к многонациональной инициативе по поддержке Украины. Как сообщает издание Yonhapnews со ссылкой на собственный источник и заявление МИД страны, "Южная Корея рассматривает присоединение к инициативе закупки оружия для Украины".

В Украине появится корейское оружие: что известно

Целью этого является укрепление позиций Сеула на международном рынке вооружений. "Сеул стремится расширить продажу своего вооружения странам НАТО, и присоединение к инициативе PURL может углубить оборонное сотрудничество с Европой", — говорится в сообщении.

В настоящее время стороны находятся на стадии обсуждения конкретных шагов. Отмечается, что Сеул проводит консультации с НАТО относительно возможных форматов поддержки Украины. В то же время, ожидается, что формат помощи будет сдержанным: "по примеру Японии, вклад Южной Кореи, вероятно, будет ограничен закупкой нелетального оборудования".

Также стало известно, что инициатором обсуждения выступил Альянс, ведь "НАТО обращалось к Сеулу с предложением присоединиться к этой инициативе".

