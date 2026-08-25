В Україні оголосили тривогу через загрозу «Орєшніка»: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Сьогодні вдень на всій території України було зафіксовано серйозну ракетну загрозу, пов'язану з активністю на російських військових випробувальних майданчиках. Моніторингові канали зафіксували спробу запуску новітнього озброєння з Астраханської області РФ.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Згодом фахівці деталізували траєкторію польоту та специфіку цього запуску. З'ясувалося, що йдеться про тестування засобів ураження, точні характеристики яких наразі встановлюються.
Паралельно з цим стало відомо, що військово-політичне керівництво країни-агресорки не обмежується лише цим полігоном. Згідно з оприлюдненими польотними сповіщеннями (NOTAM), інша частина РФ готується до масштабних запусків стратегічного призначення наприкінці серпня.
Експерти підкреслюють, що наявність розвиненої інфраструктури на державному випробувальному космодромі "Плесецьк" дозволяє Кремлю проводити верифікацію параметрів перспективних міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) як шахтного, так і мобільного базування. Проте через традиційну секретність окупантів точний тип виробу, який планують тестувати у найближчі дві доби, поки залишається невідомим.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційний Лондон зробив рішучий крок назустріч розширенню українського ракетного потенціалу. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем напередодні свого дебютного візиту до Києва оголосив про готовність підтримати запуск виробництва далекобійного озброєння безпосередньо на території України, передає BILD.