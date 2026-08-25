В Украине объявили тревогу из-за угрозы «Орешника»: что известно

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Недилько Ксения
Сегодня днем на всей территории Украины была зафиксирована серьезная ракетная угроза, связанная с активностью на российских военных испытательных площадках. Мониторинговые каналы зафиксировали попытку запуска нового вооружения из Астраханской области РФ.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Затем специалисты детализировали траекторию полета и специфику этого запуска. Выяснилось, что речь идет о тестировании средств поражения, точные характеристики которых устанавливаются.
Параллельно стало известно, что военно-политическое руководство страны-агрессорки не ограничивается только этим полигоном. Согласно обнародованным полетным уведомлениям (NOTAM), другая часть РФ готовится к масштабным запускам стратегического назначения в конце августа.
Эксперты подчеркивают, что наличие развитой инфраструктуры на государственном испытательном космодроме Плесецк позволяет Кремлю проводить верификацию параметров перспективных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) как шахтного, так и мобильного базирования. Однако из-за традиционной секретности оккупантов точный тип изделия, который планируют тестировать в ближайшие двое суток, пока остается неизвестным.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальный Лондон сделал решительный шаг навстречу расширению украинского ракетного потенциала. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в преддверии своего дебютного визита в Киев объявил о готовности поддержать запуск производства дальнобойного вооружения непосредственно на территории Украины, передает BILD .