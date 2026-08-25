В Украине объявили тревогу из-за угрозы «Орешника»: что известно

Сегодня днем на всей территории Украины была зафиксирована серьезная ракетная угроза, связанная с активностью на российских военных испытательных площадках. Мониторинговые каналы зафиксировали попытку запуска нового вооружения из Астраханской области РФ.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сегодня в 13:49 в Украине была объявлена воздушная тревога, — сообщают профильные аналитики, отмечая причину масштабной опасности, — из-за опасности пусков БРСД "Орешник" с полигона "Капустин Яр".

Затем специалисты детализировали траекторию полета и специфику этого запуска. Выяснилось, что речь идет о тестировании средств поражения, точные характеристики которых устанавливаются.

"Происходил предварительно испытательный пуск неизвестного типа ракетного вооружения, – объясняют мониторинговые сообщества географию полета, – вектором к востоку Тамбова, Рязань, восток Московской области".

Параллельно стало известно, что военно-политическое руководство страны-агрессорки не ограничивается только этим полигоном. Согласно обнародованным полетным уведомлениям (NOTAM), другая часть РФ готовится к масштабным запускам стратегического назначения в конце августа.

"Издание навигационных предупреждений (NOTAM) на период 26–27 августа 2026 года для районов Архангельской области, — говорится в обнародованных документах, — указывает на подготовку Минобороны РФ к еще одному этапу натурных испытаний ракетного вооружения стратегического либо оперативно-тактического назначения".

Эксперты подчеркивают, что наличие развитой инфраструктуры на государственном испытательном космодроме Плесецк позволяет Кремлю проводить верификацию параметров перспективных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) как шахтного, так и мобильного базирования. Однако из-за традиционной секретности оккупантов точный тип изделия, который планируют тестировать в ближайшие двое суток, пока остается неизвестным.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальный Лондон сделал решительный шаг навстречу расширению украинского ракетного потенциала. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в преддверии своего дебютного визита в Киев объявил о готовности поддержать запуск производства дальнобойного вооружения непосредственно на территории Украины, передает BILD .