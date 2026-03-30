В України не буде грошей на виплати військовим: що кажуть бійці

В мережі шириться інформація, що в Україні назріває катастрофічна ситуація — країна стикається з критичним дефіцитом бюджету на оборону, оскільки фінансова допомога ЄС заблокована, через 1-2 місяці може виникнути серйозна фінансова криза.

Мер Генічеська Бунятов Станіслав, військовий з позивним “Осман”, розповів, що заголовки щодо такої критичної ситуації спостерігає вже 3 день, тож вирішив трохи розвіяти переживання військових.

Військовий пояснив, що Україна фінансує армію з трьох основних джерел: внутрішні податки, військові облігації та міжнародна допомога.

“Реальність доволі проста: все тримається на людях, а у людей є потреби, тому тут цілком логічно керуватися принципом: “Голодний воїн — не воїн”. І влада і європейці, які вже наполохані ризиком вторгнення РФ, це добре розуміють. Вкиди про “нам п*зда” не з’являються просто так. Їхня задача — розхитати інформаційне поле, зібрати реакції та перегляди, тому споживайте інформацію осмислено", — пояснив військовий.

