Главная Новости Общество Война с Россией В Украины не будет денег на выплаты военным: что говорят бойцы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украины не будет денег на выплаты военным: что говорят бойцы

Военный Бунятов прокомментировал угрозу отсутствия денег для военнослужащих

30 марта 2026, 14:43
Автор:
Кречмаровская Наталия

В сети распространяется информация, что в Украине назревает катастрофическая ситуация – страна сталкивается с критическим дефицитом бюджета на оборону, поскольку финансовая помощь ЕС заблокирована, через 1-2 месяца может возникнуть серьезный финансовый кризис.

Военные. Иллюстративное фото

Мэр Геническа Бунятов Станислав, военный с позывным "Осман", рассказал, что заголовки относительно такой критической ситуации наблюдает уже 3 день, поэтому решил немного развеять переживания военных.

Военный объяснил, что Украина финансирует армию из трех основных источников: внутренние налоги, военные облигации и международная помощь.

"Реальность довольно проста: все держится на людях, а у людей есть потребности, поэтому здесь вполне логично руководствоваться принципом: "Голодный воин — не воин". И власть и европейцы, которые уже напуганы риском вторжения РФ, это хорошо понимают. Вбросы о “нам п*зда” не появляются просто так. Их задача – расшатать информационное поле, собрать реакции и просмотры, поэтому потребляйте информацию осмысленно", – пояснил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие зарплаты на самом деле получают военные в 2026 году — кому насчитывают сотни тысяч гривен.

В Раде не раз заявляли о необходимости повысить заработные платы военнослужащих. В 2026 году денежное довольствие военнослужащих зависит от должности, воинского звания, продолжительности службы, условий ее прохождения и выполняемых задач. Структура и размер обеспечения определяются с учетом особого характера военной службы. Денежное довольствие военнослужащих состоит из основных и дополнительных выплат.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/stanislav_osman/10460
