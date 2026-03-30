В Украины не будет денег на выплаты военным: что говорят бойцы

В сети распространяется информация, что в Украине назревает катастрофическая ситуация – страна сталкивается с критическим дефицитом бюджета на оборону, поскольку финансовая помощь ЕС заблокирована, через 1-2 месяца может возникнуть серьезный финансовый кризис.

Мэр Геническа Бунятов Станислав, военный с позывным "Осман", рассказал, что заголовки относительно такой критической ситуации наблюдает уже 3 день, поэтому решил немного развеять переживания военных.

Военный объяснил, что Украина финансирует армию из трех основных источников: внутренние налоги, военные облигации и международная помощь.

"Реальность довольно проста: все держится на людях, а у людей есть потребности, поэтому здесь вполне логично руководствоваться принципом: "Голодный воин — не воин". И власть и европейцы, которые уже напуганы риском вторжения РФ, это хорошо понимают. Вбросы о “нам п*зда” не появляются просто так. Их задача – расшатать информационное поле, собрать реакции и просмотры, поэтому потребляйте информацию осмысленно", – пояснил военный.

В Раде не раз заявляли о необходимости повысить заработные платы военнослужащих. В 2026 году денежное довольствие военнослужащих зависит от должности, воинского звания, продолжительности службы, условий ее прохождения и выполняемых задач.




