В Росії почалися критичні проблеми: у США розкрили, як Україна вдало атакує РФ

Росія стикається з дедалі серйознішими проблемами у сфері протиповітряної оборони після серії українських далекобійних ударів по стратегічних об’єктах. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), який проаналізував останні атаки на нафтову інфраструктуру, порти та військові цілі РФ.

За оцінкою аналітиків, Україна системно використовує слабкі місця російської ППО, зокрема перевантажує її великою кількістю безпілотників і змушує РФ розпорошувати ресурси на захист величезної території країни.

За даними Генштабу ЗСУ лише в ніч із 17 на 18 квітня були уражені Новокуйбишевський і Сизранський нафтопереробні заводи в Самарській області, термінал у Висоцьку Ленінградської області та Тихорецька нафтоперекачувальна станція у Краснодарському краї. На низці об’єктів спалахнули пожежі.

Окремо повідомляється про удари по окупованому Криму. Під атакою опинилися кораблі Чорноморського флоту РФ, засоби зв’язку, радіолокаційні станції та паливна база поблизу Севастополя.

Особливу увагу ISW звертає на реакцію російських військових блогерів. Один з них оприлюднив записку від військовослужбовця російської ППО, де йдеться про нестачу зенітних ракет і неможливість відбивати масовані атаки дронів.

За цими даними, удар по порту Усть-Луга став можливим саме через брак ракет класу “земля-повітря” та перевантаження системи оборони. Крім того, у записці критикуються перевіряльники російських підрозділів ППО, яких звинувачують у тому, що вони більше зосереджені на формальностях, ніж на реальній боєготовності.

На тлі проблем у Ленінградській області вже оголосили набір резервістів до мобільних вогневих груп. Їх планують використовувати для перехоплення українських безпілотників. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська влада лише зараз починає адаптуватися до нової тактики України.

"Незрозуміло, наскільки успішно Росія захищатиме оборонну промислову та нафтову інфраструктуру від українських ударів, враховуючи потребу Росії прикривати величезні території та розосереджені активи засобами протиповітряної оборони, а російські збройні сили досі вжили лише обмежених заходів для фактичного пом'якшення цих ударів", — підсумовує ISW.

Таким чином, захистити всі порти, заводи, склади пального й військові бази на великій території РФ надзвичайно складно. Саме тому Україна може й надалі завдавати ударів по найболючіших точках російської економіки та логістики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про потужні вибухи в Росії. Під атакою опинився порт у Єйську, пожежу зафіксували також у Таганрозі.

Також "Коментарі" писали, що ППО РФ влучило у житловий будинок під час відбиття атаки дронів.