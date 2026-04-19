В России начались критические проблемы: в США раскрыли, как Украина удачно атакует РФ

Россия сталкивается с серьезными проблемами в сфере противовоздушной обороны после серии украинских дальнобойных ударов по стратегическим объектам. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), проанализировавший последние атаки на нефтяную инфраструктуру, порты и военные цели РФ.

По оценке аналитиков Украина системно использует слабые места российской ПВО, в частности перегружает ее большим количеством беспилотников и заставляет РФ распылять ресурсы на защиту огромной территории страны.

Удары по России и проблемы с ПВО

По данным Генштаба ВСУ, только в ночь с 17 на 18 апреля были поражены Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области, терминал в Высоцкой Ленинградской области и Тихорецкая нефтеперекачивающая станция в Краснодарском крае. На череде объектов вспыхнули пожары.

Отдельно сообщается об ударах по оккупированному Крыму. Под атакой оказались корабли Черноморского флота РФ, средства связи, радиолокационные станции и топливная база вблизи Севастополя.

Особое внимание ISW обращает на реакцию российских военных блоггеров. Один из них обнародовал записку от военнослужащего российской ПВО, где речь идет о нехватке зенитных ракет и невозможности отражать массированные атаки дронов.

По этим данным, удар по порту Усть-Луга стал возможным именно из-за нехватки ракет класса "земля-воздух" и перегрузки системы обороны. Кроме того, в записке критикуются проверяющие российских подразделений ПВО, обвиняемые в том, что они больше сосредоточены на формальностях, чем на реальной боеготовности.

Последствия дефицита ПВО в РФ

На фоне проблем в Ленинградской области уже объявили набор резервистов в мобильные огневые группы. Их планируется использовать для перехвата украинских беспилотников. Аналитики Института изучения войны считают, что российские власти только сейчас начинают адаптироваться к новой тактике Украины.

"Непонятно, насколько успешно Россия будет защищать оборонную промышленную и нефтяную инфраструктуру от украинских ударов, учитывая потребность России прикрывать огромные территории и рассредоточенные активы средствами противовоздушной обороны, а российские вооруженные силы до сих пор предприняли лишь ограниченные меры для фактического смягчения этих ударов", — заключает ISW.

Таким образом, защитить все порты, заводы, склады горючего и военные базы на обширной территории РФ очень сложно. Именно поэтому Украина может и дальше наносить удары по самым болезненным точкам российской экономики и логистики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мощных взрывах в России. Под атакой оказался порт в Ейске, пожар был зафиксирован также в Таганроге.

Также "Комментарии" писали, что ПВО РФ попало в жилой дом при отражении атаки дронов.