В РНБО назвали, чому «Росія вже програла»

Російська Федерація остаточно позбулася статусу впливового світового центру, і жодні імперські теорії чи вигадані концепції кремлівських ідеологів на кшталт Малофєєва та Дугіна цього не змінять. У Москви банально відсутні фінансові ресурси, технологічна база та демографічний потенціал, які необхідні для реалізації планів із глобального перерозподілу сфер впливу. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Головна геополітична стратегія Кремля будувалася навколо поглинання сусідніх держав, проте цей задум зазнав повної невдачі.

"Задум росіян був очевидним — через окупацію України та створення так званого "слов'янського єднання" разом із Білоруссю сформувати потужне угруповання, здатне розколоти Європейський Союз, — зазначає Андрій Коваленко, — вони прагнули роздробити ЄС на окремі країни, щоб потім через корупцію та економічні важелі інтегрувати їх у власну та китайську системи".

Посадовець підкреслив, що такі наміри винашувалися ще з початку 2000-х років і спочатку Росія намагалася реалізувати їх політичним шляхом, перш ніж перейти до повномасштабного насильства.

Сьогоднішня ж реальність демонструє, що агресор опинився у глибокій кризі, яка веде до неминучої капітуляції.

"Російська Федерація вже зазнала поразки у цій війні, адже крах держави стає очевидним задовго до його юридичного закріплення у договорах чи офіційного оголошення, — наголошує Коваленко, — цей програш чітко простежується в економічних показниках, падінні ВВП, відтоку інвестицій, деградації технологій та стрімкій втраті міжнародних позицій".

Керівник ЦПД додав, що Москва стрімко втрачає важелі впливу на Кавказі, у країнах колишнього радянського блоку, на Близькому Сході, а також її поступово витісняють з африканського континенту. За таких умов будь-які амбіції щодо світового панування є абсолютно безглуздими. Більше того, нинішній курс путінського режиму ставить під загрозу навіть регіональний статус РФ, оскільки чинна державна модель прирече Росію на внутрішній розпад і дезінтеграцію протягом найближчих десятиліть.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні, 4 червня, світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Ця дата покликана вшанувати пам'ять найменших жителів планети, які зазнали страждань через воєнні дії та насильство, і для України цей день має особливий, трагічний вимір.

Глава держави підкреслив, що такі втрати не мають терміну давності, а воєнні злочинці не зможуть сховатися від правосуддя. "Росія обов'язково має понести повну та сувору відповідальність за всі скоєні звірства", — акцентував український лідер.