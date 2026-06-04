В СНБО назвали, почему «Россия уже проиграла»

Российская Федерация окончательно избавилась от статуса влиятельного мирового центра, и никакие имперские теории или придуманные концепции кремлевских идеологов типа Малофеева и Дугина этого не изменят. В Москве банально отсутствуют финансовые ресурсы, технологическая база и демографический потенциал, которые необходимы для реализации планов по глобальному перераспределению сфер влияния. Такое мнение озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Главная геополитическая стратегия Кремля строилась вокруг поглощения соседних государств, однако этот замысел потерпел полную неудачу.

"Замысел россиян был очевиден — через оккупацию Украины и создание так называемого "славянского единения" вместе с Беларусью сформировать мощную группировку, способную расколоть Европейский Союз, — отмечает Андрей Коваленко, — они стремились раздробить ЕС на отдельные страны, чтобы потом через коррупцию и экономические рычаги интегрировать его в собственную и китайскую системы".

Чиновник подчеркнул, что такие намерения вынашивались еще с начала 2000-х годов и сначала Россия пыталась реализовать их политическим путем, прежде чем перейти к полномасштабному насилию.

Сегодняшняя же реальность демонстрирует, что агрессор оказался в глубоком кризисе, ведущем к неизбежной капитуляции.

"Российская Федерация уже потерпела поражение в этой войне, ведь крах государства становится очевидным задолго до его юридического закрепления в договорах или официального объявления, — отмечает Коваленко, — этот проигрыш четко прослеживается в экономических показателях, падении ВВП, оттоке инвестиций, деградации технологий и стремительной потере международных позиций".

Руководитель ЦПД добавил, что Москва стремительно теряет рычаги влияния на Кавказе, в странах бывшего советского блока, на Ближнем Востоке, а также постепенно вытесняют ее с африканского континента. В таких условиях любые амбиции относительно мирового господства абсолютно бессмысленны. Более того, нынешний курс путинского режима ставит под угрозу даже региональный статус РФ, поскольку действующая государственная модель обречет Россию на внутренний распад и дезинтеграцию в ближайшие десятилетия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня, 4 июня, мир отмечает Международный день невинных детей – жертв агрессии. Эта дата призвана почтить память самых маленьких жителей планеты, которые испытали страдания из-за военных действий и насилия, и для Украины этот день имеет особое, трагическое измерение.

Глава государства подчеркнул, что такие потери не имеют срока давности, а военные преступники не смогут укрыться от правосудия. "Россия обязательно должна понести полную и строгую ответственность за все совершенные зверства", — подчеркнул украинский лидер.