В РДК попередили про два подальші сценарії для Кремля: один із них дуже болісний для Путіна

Кремлівський режим поступово втрачає запас міцності, а у російського диктатора Володимира Путіна фактично залишаються лише два варіанти: завершити війну проти України або готуватися до нових потрясінь усередині країни. Таку думку висловив політичний представник Російський добровольчий корпус Петер “Вайс” в інтерв’ю “Телеграфу”.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, війна та санкційний тиск дедалі сильніше б’ють по російській економіці та суспільству. Кремль змушений постійно посилювати репресії, а невдоволення вже охоплює навіть ті верстви населення, які раніше залишалися лояльними до влади.

“Вайс” вважає, що завершення війни могло б дати Кремлю шанс частково стабілізувати ситуацію: послаблення санкцій, покращення економіки та повернення до старого “соціального договору” між владою і суспільством. Однак другий сценарій, на його думку, — це подальше закручування гайок, що може завершитися внутрішнім вибухом.

Представник РДК також заявив, що всередині Росії накопичується дедалі більше критики влади, зокрема серед так званих Z-блогерів та прихильників війни. На його переконання, це невдоволення може з часом перерости у змову або відкритий бунт.

Як приклад внутрішньої нестабільності він навів заколот ватажка ПВК “Вагнер” Євген Пригожин. Після тих подій Кремль ліквідував самого Пригожина та фактично знищив структуру “Вагнера”, однак, за словами “Вайса”, це лише тимчасово приглушило конфлікт.

Окремо він звернув увагу на блокування інтернету та соцмереж у РФ. За його словами, обмеження вже зачепили бізнес, ІТ-сектор та навіть військових, оскільки проблеми зі зв’язком впливають на координацію на фронті.

У РДК переконані: навіть якщо Кремль і надалі придушуватиме будь-які прояви протесту, напруга всередині країни продовжить накопичуватися. І після завершення війни вона може вибухнути з новою силою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін заговорив про кінець війни: чому Кремль охопив страх.