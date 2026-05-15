logo

BTC/USD

80430

ETH/USD

2252.87

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РДК предупредили о двух дальнейших сценариях для Кремля: один из них очень болезненный для Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В РДК предупредили о двух дальнейших сценариях для Кремля: один из них очень болезненный для Путина

В РДК заявили о нарастании недовольства в РФ, истощении режима и риске нового взрыва после войны

15 мая 2026, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремлевский режим постепенно теряет запас прочности, а у российского диктатора Владимира Путина фактически остаются всего два варианта: завершить войну против Украины или готовиться к новым потрясениям внутри страны. Такое мнение высказал политический представитель Российский добровольческий корпус Петер "Вайс" в интервью "Телеграфу".

В РДК предупредили о двух дальнейших сценариях для Кремля: один из них очень болезненный для Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, война и санкционное давление все сильнее избивают по российской экономике и обществу. Кремль вынужден постоянно усиливать репрессии, а недовольство уже охватывает даже слои населения, которые раньше оставались лояльными к власти.

"Вайс" считает, что завершение войны могло бы дать Кремлю шанс частично стабилизировать ситуацию: ослабление санкций, улучшение экономики и возвращение к старому "социальному договору" между властью и обществом. Однако второй сценарий, по его мнению, – это дальнейшее закручивание гаек, которое может завершиться внутренним взрывом.

Представитель РДК также заявил, что внутри России накапливается все больше критики власти, в том числе среди так называемых Z-блоггеров и сторонников войны. По его убеждению, это недовольство может со временем перерасти в сговор или в открытый бунт.

В качестве примера внутренней нестабильности он привел мятеж главаря ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. После тех событий Кремль ликвидировал самого Пригожина и фактически уничтожил структуру Вагнера, однако, по словам Вайса, это лишь временно приглушило конфликт.

Отдельно он обратил внимание на блокировку интернета и соцсетей в РФ. По его словам, ограничения уже коснулись бизнеса, ИТ-сектора и даже военных, поскольку проблемы со связью влияют на координацию на фронте.

В РДК убеждены: даже если Кремль и дальше будет подавлять какие-либо проявления протеста, напряжение внутри страны продолжит накапливаться. И после окончания войны она может разразиться с новой силой.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин заговорил о конце войны: почему Кремль охватил страх.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости