В РДК предупредили о двух дальнейших сценариях для Кремля: один из них очень болезненный для Путина

Кремлевский режим постепенно теряет запас прочности, а у российского диктатора Владимира Путина фактически остаются всего два варианта: завершить войну против Украины или готовиться к новым потрясениям внутри страны. Такое мнение высказал политический представитель Российский добровольческий корпус Петер "Вайс" в интервью "Телеграфу".

По его словам, война и санкционное давление все сильнее избивают по российской экономике и обществу. Кремль вынужден постоянно усиливать репрессии, а недовольство уже охватывает даже слои населения, которые раньше оставались лояльными к власти.

"Вайс" считает, что завершение войны могло бы дать Кремлю шанс частично стабилизировать ситуацию: ослабление санкций, улучшение экономики и возвращение к старому "социальному договору" между властью и обществом. Однако второй сценарий, по его мнению, – это дальнейшее закручивание гаек, которое может завершиться внутренним взрывом.

Представитель РДК также заявил, что внутри России накапливается все больше критики власти, в том числе среди так называемых Z-блоггеров и сторонников войны. По его убеждению, это недовольство может со временем перерасти в сговор или в открытый бунт.

В качестве примера внутренней нестабильности он привел мятеж главаря ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. После тех событий Кремль ликвидировал самого Пригожина и фактически уничтожил структуру Вагнера, однако, по словам Вайса, это лишь временно приглушило конфликт.

Отдельно он обратил внимание на блокировку интернета и соцсетей в РФ. По его словам, ограничения уже коснулись бизнеса, ИТ-сектора и даже военных, поскольку проблемы со связью влияют на координацию на фронте.

В РДК убеждены: даже если Кремль и дальше будет подавлять какие-либо проявления протеста, напряжение внутри страны продолжит накапливаться. И после окончания войны она может разразиться с новой силой.

