В Раді вже не приховують загроз: “У Зеленського знову потужна потужність”

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Кречмаровская Наталия
Ситуація в дипломатичному полі та удари по Росії посилюють позиції України та створюють можливість завершення гарячої фази війни у 2026 році.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що за результатами саміту “Великої сімки” Україна отримала вагому підтримку, в тому числі від США. За даними західних ЗМІ, американська сторона відходить від намірів далі тиснути на Україну у питанні територіальних поступок. Влучні удари по тилу РФ та окупованих територіях, як зазначив політик, ставить Путіна перед нелегкими рішеннями. До того ж восени в США відбудуться вибори, до яких Трампу потрібна “перемога”. Все це, за словами нардепа, може створити вікно можливостей, однак є один мінус.
При цьому підкреслив, що ці успіхи ще не “ламають хребет” РФ, тому Україні потрібен мир.
Парламентар зазначив, що потрібно зробити все, щоб не допустити ситуації, яка була минулої зими. Тому, наголосив він, потрібно скористатися цим вікном можливостей.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, чому війна врятувала Зеленського.