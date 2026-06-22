В Раді вже не приховують загроз: “У Зеленського знову потужна потужність”

Ситуація в дипломатичному полі та удари по Росії посилюють позиції України та створюють можливість завершення гарячої фази війни у 2026 році.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що за результатами саміту “Великої сімки” Україна отримала вагому підтримку, в тому числі від США. За даними західних ЗМІ, американська сторона відходить від намірів далі тиснути на Україну у питанні територіальних поступок. Влучні удари по тилу РФ та окупованих територіях, як зазначив політик, ставить Путіна перед нелегкими рішеннями. До того ж восени в США відбудуться вибори, до яких Трампу потрібна “перемога”. Все це, за словами нардепа, може створити вікно можливостей, однак є один мінус.

“З мінусів те, що вже в очах Зеленського знову ця потужна потужність. І як тільки в нас покращується ситуація на фронті, Зеленського кидає в цих його емоційних гойдалках — тепер він знову потужний, самий з потужних. Він погрожує Лукашенку… Йому здається, що можна домогтися там… захоплення Москви чи ще чогось, що не відповідає дійсності. В нас є успіхи і дякувати силам оборони за це”, — зазначив політик.

При цьому підкреслив, що ці успіхи ще не “ламають хребет” РФ, тому Україні потрібен мир.

“І оце вікно, яке перед нами може відкритися за моїми прогнозами через декілька місяців, нам треба застрибувати в це вікно. Тим більше якраз перед зимою”, — наголосив народний депутат.

Парламентар зазначив, що потрібно зробити все, щоб не допустити ситуації, яка була минулої зими. Тому, наголосив він, потрібно скористатися цим вікном можливостей.

“А для цього треба бути реалістичними, в тому числі у своїх вимогах. І вимога зупинки по діючій лінії. Вона найбільш правильна та реалістична. На цьому треба стояти і це питання треба дотискати”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, чому війна врятувала Зеленського.



