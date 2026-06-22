В Раде уже не скрывают угроз: "У Зеленского снова потужна потужність"

Ситуация в дипломатическом поле и удары по России усиливают позиции Украины и создают возможность завершения горячей фазы войны в 2026 году.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что по результатам саммита "Большой семерки" Украина получила весомую поддержку, в том числе от США. По данным западных СМИ, американская сторона отходит от намерений дальше давить на Украину в вопросе территориальных уступок. Точные удары по тылу РФ и оккупированным территориям, как отметил политик, ставит Путина перед нелегкими решениями. К тому же осенью в США состоятся выборы, к которым Трампу нужна "победа". Все это, по словам нардепа, может создать окно возможностей, но есть один минус.

"Из минусов то, что уже в глазах Зеленского снова эта потужна потужність. И как только у нас улучшается ситуация на фронте, Зеленского бросает в этих его эмоциональных качелях — теперь он снова мощный, самый из мощных. Он угрожает Лукашенко... Ему кажется, что можно добиться там... захвата Москвы или еще чего-то, что не соответствует действительности. У нас есть успехи и благодарить силы обороны за это”, — отметил политик.

При этом подчеркнул, что эти успехи еще не "ломают позвоночник" РФ, поэтому Украине нужен мир.

"И это окно, которое перед нами может открыться по моим прогнозам через несколько месяцев, нам нужно запрыгивать в это окно. Тем более как раз перед зимой", — подчеркнул народный депутат.

Парламентарий отметил, что нужно сделать все, чтобы не допустить ситуации, которая быбла прошедшей зимой. Потому, подчеркнул он, нужно воспользоваться этим окном возможностей.

"А для этого нужно быть реалистичными, в том числе в своих требованиях. И требование остановки по действующей линии. Она наиболее правильная и реалистичная. На этом нужно стоять и этот вопрос нужно дожимать", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, почему война спасла Зеленского.



