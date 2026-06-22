В Раде уже не скрывают угроз: "У Зеленского снова потужна потужність"

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Кречмаровская Наталия
Ситуация в дипломатическом поле и удары по России усиливают позиции Украины и создают возможность завершения горячей фазы войны в 2026 году.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что по результатам саммита "Большой семерки" Украина получила весомую поддержку, в том числе от США. По данным западных СМИ, американская сторона отходит от намерений дальше давить на Украину в вопросе территориальных уступок. Точные удары по тылу РФ и оккупированным территориям, как отметил политик, ставит Путина перед нелегкими решениями. К тому же осенью в США состоятся выборы, к которым Трампу нужна "победа". Все это, по словам нардепа, может создать окно возможностей, но есть один минус.
При этом подчеркнул, что эти успехи еще не "ломают позвоночник" РФ, поэтому Украине нужен мир.
Парламентарий отметил, что нужно сделать все, чтобы не допустить ситуации, которая быбла прошедшей зимой. Потому, подчеркнул он, нужно воспользоваться этим окном возможностей.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, почему война спасла Зеленского.