В Раді шокували цифрами: скільки грошей заберуть із закупівлі зброї

У Верховній Раді часто критикують владу за рішення щодо виплат разової допомоги на різні потреби, адже в Державному бюджеті не вистачає грошей на підвищення зарплат військовим, пенсій тощо. В умовах війни та реальних загроз нардепи зазначають, на що першочергово потрібно спрямовувати гроші.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв зазначив, що ворогу сверблять руки влаштувати щось ядерне — якщо не вибух, то іншу біду. За його словами, удар БПЛА по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива, який стався вихідними, дивом не закінчився радіаційним забрудненням. Просто попали в ту частину сховища, де не було радіоактивних відходів, зауважив політик.

“Критично важливо закрити засобами ППО всі обʼєкти, атака на які може призвести до катастрофи. Це не тільки радіаційно небезпечні, а і каскади ГЕС, водопостачальні та очисні споруди великих міст тощо. І точно не в цей момент забирати 40 мільярдів бюджетних гривень із закупівлі зброї на резервний фонд (а звідти фінансуються кешбеки-єБаки, пітчинги-скрініги і тому подібна дурня)”, — зазначив народний депутат.

Політик підкреслив, що пленарного тижня Верховна Рада має зробити вибір між марнотратним популізмом і потребами оборони. Також зауважив, що поправки про недопущення такого перекидання коштів зареєстровано.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді розглядають законопроєкти щодо нових податків, а з України виводять мільярди гривень.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що з країни зникло майже 200 млрд грн. За його словами, через мережу з понад двох тисяч фірм-одноденок було виведено з України 198 млрд грн.



