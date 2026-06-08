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В Раде шокировали цифрами: сколько денег заберут из закупки оружия

Народный депутат Арьев рассказал о неотложных потребностях Украины

8 июня 2026, 19:12
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Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде часто критикуют власть за решение о выплате разовой помощи на разные нужды, ведь в Государственном бюджете не хватает денег на повышение зарплат военным, пенсий и т.д. В условиях войны и реальных угроз нардепы отмечают, на что в первую очередь нужно направлять деньги.

В Раде шокировали цифрами: сколько денег заберут из закупки оружия

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Арьев отметил, что у врага чешутся руки устроить что-то ядерное — если не взрыв, то другую беду. По его словам, удар БПЛА по Центральному хранилищу отработанного ядерного топлива, который был в прошлые выходные, чудом не закончился радиационным загрязнением. Просто попали в ту часть хранилища, где не было радиоактивных отходов, заметил политик.

"Критически важно закрыть средствами ПВО все объекты, атака на которые может привести к катастрофе. Это не только радиационно опасные, но и каскады ГЭС, водоснабжающие и очистные сооружения крупных городов и пр. И точно не в этот момент забирать 40 миллиардов бюджетных гривен из закупки оружия на резервный фонд (а оттуда финансируются кэшбеки-Ебаки, питчинги-скриниги и тому подобная ерунда)”, — отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что пленарной неделе Верховная Рада должна сделать выбор между расточительным популизмом и потребностями обороны. Также отметил, что поправки о недопущении такой переброски средств зарегистрированы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде рассматривают законопроекты относительно новых налогов, а из Украины выводят миллиарды гривен.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что из страны исчезло около 200 млрд грн. По его словам, через сеть из более двух тысяч фирм-однодневок было выведено из Украины 198 млрд грн.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02sfeBAZqQTzbSm2nbatRSQ3jeAoitNXFUAAYaeRBYkKSXjqLDR4ShuaNwVogBp5NHl
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