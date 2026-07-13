logo_ukra

BTC/USD

61854

ETH/USD

1755.78

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Раді розводять руками: чому військові не отримують обіцяних виплат
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді розводять руками: чому військові не отримують обіцяних виплат

Народний депутат Камельчук пояснив, чому військовим затримують збільшені виплати

13 липня 2026, 23:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що в червні військові отримають підвищені виплати. Однак бійці ще не отримали оновлених нарахувань.

В Раді розводять руками: чому військові не отримують обіцяних виплат

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Юрій Камельчук розповів, у чому може бути затримка. 

“Президента хтось трішки дезінформує. Тому що обіцялося, що в червні вже отримають, а не за червень, а в нас виходить зміщення на один місяць. Тому це невиправдання обіцянки. Треба було або не обіцяти, або взагалі ніякої дати не називати. І тоді, коли це станеться, тоді це станеться”, — пояснив політик. 

За його словами, є  бюрократичні проблеми. Політик пояснив, що Міністерство розробило майже все, окрім внутрішніх наказів — конкретно для бухгалтерії. Там, зазначив він, є нюанс — кожна бухгалтерія в кожному військовому підрозділі буде розуміти, що робити, не буде робити помилок і не буде впиратися, боятися, що вони щось порушать. На це, пояснив політик, потрібен певний час, однак, зазначає, що ця робота проводиться. 

Народний депутат пояснив, що це окремі нарахування, з яких не буде відраховуватися ПДФО. Тому збільшення надходжень до бюджетів фактично не буде, зауважив він.

“Це як умовно премія, а яка не має додаткового фінансового нарахування. І тепер залежить тільки від умовно фінансового бухгалтерського департаменту, щоб вони проконтролювали весь цей процес”, — уточнив політик. 

При цьому зауважив, що спілкувався з військовими і станом на початок місяця не було інформації, що кошти уже нараховані. 

“Насправді, якщо є законні підстави, то нарахування можна зробити і трішки пізніше, умовно кажучи, із затримкою. Якщо президент сказав, що за червень буде це нарахування, то воно може прийти, як і в нашій фінансовій системі, нарахування для бюджетників, з невеликою затримкою через відсутність коштів або відсутність розроблених там бухгалтером відповідних документів про виплату”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які рішення, на думку військових, потрібно ухвалити щодо Польщі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=CA5sgzVow3c
Теги:

Новини

Всі новини