В Раді розводять руками: чому військові не отримують обіцяних виплат

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що в червні військові отримають підвищені виплати. Однак бійці ще не отримали оновлених нарахувань.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Юрій Камельчук розповів, у чому може бути затримка.
За його словами, є бюрократичні проблеми. Політик пояснив, що Міністерство розробило майже все, окрім внутрішніх наказів — конкретно для бухгалтерії. Там, зазначив він, є нюанс — кожна бухгалтерія в кожному військовому підрозділі буде розуміти, що робити, не буде робити помилок і не буде впиратися, боятися, що вони щось порушать. На це, пояснив політик, потрібен певний час, однак, зазначає, що ця робота проводиться.
Народний депутат пояснив, що це окремі нарахування, з яких не буде відраховуватися ПДФО. Тому збільшення надходжень до бюджетів фактично не буде, зауважив він.
При цьому зауважив, що спілкувався з військовими і станом на початок місяця не було інформації, що кошти уже нараховані.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які рішення, на думку військових, потрібно ухвалити щодо Польщі.