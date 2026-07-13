В Раді розводять руками: чому військові не отримують обіцяних виплат

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що в червні військові отримають підвищені виплати. Однак бійці ще не отримали оновлених нарахувань.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Юрій Камельчук розповів, у чому може бути затримка.

“Президента хтось трішки дезінформує. Тому що обіцялося, що в червні вже отримають, а не за червень, а в нас виходить зміщення на один місяць. Тому це невиправдання обіцянки. Треба було або не обіцяти, або взагалі ніякої дати не називати. І тоді, коли це станеться, тоді це станеться”, — пояснив політик.

За його словами, є бюрократичні проблеми. Політик пояснив, що Міністерство розробило майже все, окрім внутрішніх наказів — конкретно для бухгалтерії. Там, зазначив він, є нюанс — кожна бухгалтерія в кожному військовому підрозділі буде розуміти, що робити, не буде робити помилок і не буде впиратися, боятися, що вони щось порушать. На це, пояснив політик, потрібен певний час, однак, зазначає, що ця робота проводиться.

Народний депутат пояснив, що це окремі нарахування, з яких не буде відраховуватися ПДФО. Тому збільшення надходжень до бюджетів фактично не буде, зауважив він.

“Це як умовно премія, а яка не має додаткового фінансового нарахування. І тепер залежить тільки від умовно фінансового бухгалтерського департаменту, щоб вони проконтролювали весь цей процес”, — уточнив політик.

При цьому зауважив, що спілкувався з військовими і станом на початок місяця не було інформації, що кошти уже нараховані.

“Насправді, якщо є законні підстави, то нарахування можна зробити і трішки пізніше, умовно кажучи, із затримкою. Якщо президент сказав, що за червень буде це нарахування, то воно може прийти, як і в нашій фінансовій системі, нарахування для бюджетників, з невеликою затримкою через відсутність коштів або відсутність розроблених там бухгалтером відповідних документів про виплату”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які рішення, на думку військових, потрібно ухвалити щодо Польщі.



