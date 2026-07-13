В Раде разводят руками: почему военные не получают обещанных выплат

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в июне военные получат повышенные выплаты. Однако бойцы еще не получили обновленные начисления.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, в чем может быть задержка.
По его словам, есть бюрократические проблемы. Политик объяснил, что Министерство разработало практически все, кроме внутренних приказов — именно для бухгалтерии. Там, отметил он, есть нюанс — каждая бухгалтерия в каждом военном подразделении будет понимать, что делать, не будет делать ошибок и не будет упорствовать, бояться, что они что-нибудь нарушат. На это, пояснил политик, нужно определенное время, однако отмечает, что эта работа проводится.
Народный депутат пояснил, что это отдельные начисления, из которых не будет отчисляться НДФЛ. Поэтому увеличения поступлений в бюджеты фактически не будет, отметил он.
При этом отметил, что общался с военными и на начало месяца не было информации, что средства уже начислены.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие решения, по мнению военных, нужно принять в отношении Польши.