В Раде разводят руками: почему военные не получают обещанных выплат

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в июне военные получат повышенные выплаты. Однако бойцы еще не получили обновленные начисления.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, в чем может быть задержка.

"Президента кто-то немного дезинформирует. Потому что обещалось, что в июне уже получат, а не за июнь, а у нас выходит смещение на один месяц. Поэтому это неоправдание обещания. Надо было либо не обещать, либо вообще никакой даты не называть. И тогда, когда это произойдет, тогда это произойдет", — пояснил политик.

По его словам, есть бюрократические проблемы. Политик объяснил, что Министерство разработало практически все, кроме внутренних приказов — именно для бухгалтерии. Там, отметил он, есть нюанс — каждая бухгалтерия в каждом военном подразделении будет понимать, что делать, не будет делать ошибок и не будет упорствовать, бояться, что они что-нибудь нарушат. На это, пояснил политик, нужно определенное время, однако отмечает, что эта работа проводится.

Народный депутат пояснил, что это отдельные начисления, из которых не будет отчисляться НДФЛ. Поэтому увеличения поступлений в бюджеты фактически не будет, отметил он.

"Это как условно премия, которая не имеет дополнительного финансового начисления. И теперь зависит только от условно финансового бухгалтерского департамента, чтобы они проконтролировали весь этот процесс", — уточнил политик.

При этом отметил, что общался с военными и на начало месяца не было информации, что средства уже начислены.

"На самом деле, если есть законные основания, то начисления можно произвести и немного позже, условно говоря, с задержкой. Если президент сказал, что за июнь будет это начисление, то оно может прийти, как и в нашей финансовой системе, начисление для бюджетников, с небольшой задержкой из-за отсутствия средств или отсутствия разработанных там бухгалтером соответствующих документов о выплате", — подытожил.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие решения, по мнению военных, нужно принять в отношении Польши.



