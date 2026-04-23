В Раді хапаються за голову: це рішення влади надто дорого обійдеться Україні

Українську владу схоже “дотисли” Угорщина та Словаччина щодо відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом “Дружба”. Попри те, що ця умова могла бути вагомим аргументом у питанні схвалення кредиту для України, в Раді нагадали про значні наслідки такого рішення.

Народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, до яких наслідків це призведе і чому варто повністю зупинити транзит нафти.

“Україна ремонтує пошкоджений російськими шахедними атаками нафтопровід “Дружба” і відновлює його роботу. Росія отримає мільярди на війну і нові вбивства. Так, можна говорити, що це була вимога Угорщини для розблокування критичних для нас 90 млрд євро допомоги. Це були очікування Брюсселю на фоні зростання цін на енергоносії через війну в Ірані. Але прайс цих компромісів по “Дружбі” буде надто високим для України, цивільного населення і військових”, — зазначила народна депутатка.

За її словами, давно варто припинити транзит російської нафти.

“Чи це можливо? Так, це вже 4 роки мало бути однією з ключових тем наших переговорів з європейцями. Але в нас були саміти миру, не до “Дружби” було…”, — зауважила парламентарка.

Політик підсумувала, що нардепи продовжать переконувати європейських партнерів в помилковості енергетичної співпраці з РФ, адже це — гроші на війну.

