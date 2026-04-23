Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украинские власти похоже "дожали" Венгрия и Словакия о возобновлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Несмотря на то, что это условие могло быть веским аргументом в вопросе одобрения кредита для Украины, в Раде напомнили о значительных последствиях такого решения.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Ирина Геращенко отметила, к каким последствиям это приведет и почему стоит полностью остановить транзит нефти.
По ее словам, давно следует прекратить транзит российской нефти.
Политик подытожила, что нардепы продолжат убеждать европейских партнеров в ошибочности энергетического сотрудничества с РФ, ведь это – деньги на войну.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине почти 7 лет не менялась центральная власть. Народные депутаты критикуют решение президента Украины Владимира Зеленского и рассказывают, к чему привело 7 лет его управления страной.