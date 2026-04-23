В Раде хватаются за голову: это решение власти слишком дорого обойдется Украине

Украинские власти похоже "дожали" Венгрия и Словакия о возобновлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Несмотря на то, что это условие могло быть веским аргументом в вопросе одобрения кредита для Украины, в Раде напомнили о значительных последствиях такого решения.

Народная депутат Ирина Геращенко отметила, к каким последствиям это приведет и почему стоит полностью остановить транзит нефти.

"Украина ремонтирует поврежденный российскими шахидными атаками нефтепровод "Дружба" и возобновляет его работу. Россия получит миллиарды на войну и новые убийства. Да, можно говорить, что это было требование Венгрии для разблокирования критических для нас 90 млрд евро помощи. Это были ожидания Брюсселя на фоне роста цен на энергоносители из-за войны в Иране. Но прайс этих компромиссов по "Дружбе" будет слишком высоким для Украины, гражданского населения и военных", — отметила народная депутат.

По ее словам, давно следует прекратить транзит российской нефти.

"Это возможно? Да, это уже 4 года должно быть одной из ключевых тем наших переговоров с европейцами. Но у нас были саммиты мира, не до "Дружбы" было…", — отметила парламентарий.

Политик подытожила, что нардепы продолжат убеждать европейских партнеров в ошибочности энергетического сотрудничества с РФ, ведь это – деньги на войну.

