Война с Россией В Раде хватаются за голову: это решение власти слишком дорого обойдется Украине
В Раде хватаются за голову: это решение власти слишком дорого обойдется Украине

Народная депутат Геращенко рассказала о последствиях возобновления транзита российской нефти

23 апреля 2026, 17:42
Кречмаровская Наталия

Украинские власти похоже "дожали" Венгрия и Словакия о возобновлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Несмотря на то, что это условие могло быть веским аргументом в вопросе одобрения кредита для Украины, в Раде напомнили о значительных последствиях такого решения.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Геращенко отметила, к каким последствиям это приведет и почему стоит полностью остановить транзит нефти.

"Украина ремонтирует поврежденный российскими шахидными атаками нефтепровод "Дружба" и возобновляет его работу. Россия получит миллиарды на войну и новые убийства. Да, можно говорить, что это было требование Венгрии для разблокирования критических для нас 90 млрд евро помощи. Это были ожидания Брюсселя на фоне роста цен на энергоносители из-за войны в Иране. Но прайс этих компромиссов по "Дружбе" будет слишком высоким для Украины, гражданского населения и военных", — отметила народная депутат.

По ее словам, давно следует прекратить транзит российской нефти.

"Это возможно? Да, это уже 4 года должно быть одной из ключевых тем наших переговоров с европейцами. Но у нас были саммиты мира, не до "Дружбы" было…", — отметила парламентарий.

Политик подытожила, что нардепы продолжат убеждать европейских партнеров в ошибочности энергетического сотрудничества с РФ, ведь это – деньги на войну.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине почти 7 лет не менялась центральная власть. Народные депутаты критикуют решение президента Украины Владимира Зеленского и рассказывают, к чему привело 7 лет его управления страной.




Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid0z9xLEWg2eJrJdneRJoYdsPNhgH7z5BoyAttpBGhs1oeatVAqpFpSNUAxCYnBRzTsl
