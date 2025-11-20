В МЗС Франції назвали «єдину перешкоду» для переговорів про припинення війни в Україні

"Мирний план", розроблений у Вашингтоні, що передбачає значні поступки від України без надійних гарантій безпеки, не допоможе припинити війну.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Фото: з відкритих джерел

Мир в Україні не повинен бути досягнутий через капітуляцію Києва. Про це у коментарі журналістам заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Ми хочемо миру, українці хочуть миру, справедливого миру, який поважає суверенітет усіх, тривалого миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією, але мир не може бути капітуляцією", — сказав Барро.

За словами міністра, українці, "героїчно чинять опір необмеженій агресії з боку Росії", тому відмовляться від будь-якої капітуляції.

На думку глави французького МЗС, саме російський диктатор Володимир Путін є головною перешкодою для миру. Міністр підкреслив, що переговори мають починатися з припинення вогню.

"Обговорення має починатися з припинення вогню на лінії зіткнення, що дасть змогу перейти до переговорів щодо територій та гарантій безпеки. Ми про це говорили, США про це говорили, президент Трамп про це говорив — і українці до цього готові. Єдина перешкода для перемовин досі — це Путін", — наголосив Барро.

Як повідомляв портал "Коментарі", високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що будь-який план щодо завершення війни Росії проти України вимагає залучення українців та європейців. За її словами, не можуть обговорюватися такі питання без урахування думки Києва та Брюсселя.

Раніше видання "Коментарі" писало, що Берліну не було нічого відомо про новий "мирний план" із 28 пунктів, який команда Дональда Трампа розробляла у консультаціях із росіянами і про який цього тижня стало відомо завдяки джерелам ЗМІ. Про це під час спілкування з журналістами сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль.