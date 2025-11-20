В МИД Франции назвали «единственное препятствие» для переговоров о прекращении войны в Украине

Мирный план, разработанный в Вашингтоне, предусматривающий значительные уступки от Украины без надежных гарантий безопасности, не поможет прекратить войну.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: из открытых источников

Мир в Украине не должен быть достигнут через капитуляцию Киева. Об этом в комментарии журналистам заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы хотим мира, украинцы хотят мира, справедливого мира, уважающего суверенитет всех, продолжительного мира, который не может быть подвергнут сомнению будущей агрессией, но мир не может быть капитуляцией", — сказал Барро.

По словам министра, украинцы, "героически сопротивляются неограниченной агрессии со стороны России", поэтому откажутся от любой капитуляции.

По мнению главы французского МИДа, именно российский диктатор Владимир Путин является главным препятствием для мира. Министр подчеркнул, что переговоры должны начинаться с прекращения огня.

"Обсуждение должно начинаться с прекращения огня на линии столкновения, что позволит перейти к переговорам по территориям и гарантиям безопасности. Мы об этом говорили, США об этом говорили, президент Трамп об этом говорил – и украинцы к этому готовы. Единственное препятствие для переговоров до сих пор – это Путин", — подчеркнул Барро.

