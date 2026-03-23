В Міноборони назвали справжню мету нальотів дронів на Москву і тил Росії

Кравцев Сергей
Росія почне серйозно замислюватися про завершення війни лише тоді, коли життя у великих містах таких як Пітер, Москва чи Краснодар стане небезпечним і некомфортним. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України.
В оборонному відомстві зазначили, що українські захисники вже тривалий час працюють над тим, щоб "повернути війну туди, звідки вона прийшла".
За даними Міноборони, останнім часом це стає дедалі відчутнішим для Росії — фіксуються атаки на Москву, удари по об’єктах у Ленінградській області, зокрема по портовій інфраструктурі, а також постійні нальоти на Сочі.
У Міноборони наголосили, що це лише початок, і українські захисники тільки "прощупують почву".
Читайте також на порталі "Коментарі" - українські Сили оборони завдали серії потужних ударів по стратегічних об’єктах енергетичної та військової інфраструктури Росії. Під атакою опинилися нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" на Балтійському морі та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі. Про це повідомляють Генштаб ЗСУ та джерела у СБУ.
За попередніми даними, у Приморську уражено резервуарний парк і нафтоналивну інфраструктуру. На території об’єкта спалахнула масштабна пожежа – горять резервуари з нафтою та нафтопродуктами. Місцева влада підтвердила влучання та розпочала евакуацію персоналу. Цей порт є найбільшим нафтовим хабом РФ на Балтиці: щороку через нього проходять десятки мільйонів тонн сировини, зокрема й для "тіньового флоту".