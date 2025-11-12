logo_ukra

BTC/USD

104094

ETH/USD

3468.81

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Італії поставили на місце Путіна через "епохальні успіхи" в Україні: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

В Італії поставили на місце Путіна через "епохальні успіхи" в Україні: що сталося

За словами глави МЗС Італії Антоніо Таяні, росіяни прагнуть максимально виграти до зими

12 листопада 2025, 09:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія перед можливою зустріччю зі США намагається показати свої дії в Україні як "епохальні", заявив 11 листопада глава МЗС Італії Антоніо Таяні, повідомляє Repubblica. Міністр виступив зі заявою під час перельоту до Канади на саміт G7, коментуючи останні події біля Покровська в Донецькій області, де тривають наступальні дії російських окупантів.

В Італії поставили на місце Путіна через "епохальні успіхи" в Україні: що сталося

Фото: з відкритих джерел

За словами Таяні, у Москві "вже три роки говорять про російський наступ" і представляють "часткові успіхи як епохальні". Італійський міністр переконаний, що РФ намагається "здобути максимум" перед ймовірною зустріччю нелегітимного президента Росії Володимира Путіна з колишнім лідером США Дональдом Трампом. Як додав Таяні, росіяни "підвищують ціну, намагаються здобути максимум зараз, до настання зими", оскільки з приходом холодів вони "нічого не зможуть зробити" на фронті.

Раніше, 22 жовтня, російське видання "Верстка" повідомляло, що командування армії РФ нібито пообіцяло Путіну захоплення Куп'янська на Харківщині та Покровська. Для покращення позицій окупанти, за даними видання, затягують переговори про мир. 26 жовтня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито оточення українських сил біля цих міст, однак президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та головком ЗСУ Олександр Сирський спростували цю інформацію.

Як вже писали "Коментарі", нещодавно з’явилося відео, на якому російські війська, ховаючись у тумані, нібито в’їжджають у Покровськ на мотоциклах, баггі та автомобілях. Ці кадри підсилюють побоювання щодо того, що стратегічно важливий транспортний та залізничний вузол на південному сході України опинився на межі падіння.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини