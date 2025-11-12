В Італії поставили на місце Путіна через "епохальні успіхи" в Україні: що сталося

Росія перед можливою зустріччю зі США намагається показати свої дії в Україні як "епохальні", заявив 11 листопада глава МЗС Італії Антоніо Таяні, повідомляє Repubblica. Міністр виступив зі заявою під час перельоту до Канади на саміт G7, коментуючи останні події біля Покровська в Донецькій області, де тривають наступальні дії російських окупантів.

Фото: з відкритих джерел

За словами Таяні, у Москві "вже три роки говорять про російський наступ" і представляють "часткові успіхи як епохальні". Італійський міністр переконаний, що РФ намагається "здобути максимум" перед ймовірною зустріччю нелегітимного президента Росії Володимира Путіна з колишнім лідером США Дональдом Трампом. Як додав Таяні, росіяни "підвищують ціну, намагаються здобути максимум зараз, до настання зими", оскільки з приходом холодів вони "нічого не зможуть зробити" на фронті.

Раніше, 22 жовтня, російське видання "Верстка" повідомляло, що командування армії РФ нібито пообіцяло Путіну захоплення Куп'янська на Харківщині та Покровська. Для покращення позицій окупанти, за даними видання, затягують переговори про мир. 26 жовтня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито оточення українських сил біля цих міст, однак президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та головком ЗСУ Олександр Сирський спростували цю інформацію.

Як вже писали "Коментарі", нещодавно з’явилося відео, на якому російські війська, ховаючись у тумані, нібито в’їжджають у Покровськ на мотоциклах, баггі та автомобілях. Ці кадри підсилюють побоювання щодо того, що стратегічно важливий транспортний та залізничний вузол на південному сході України опинився на межі падіння.