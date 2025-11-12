В Италии поставили на место Путина из-за "эпохальных успехов" в Украине: что произошло

Россия перед возможной встречей с США пытается показать свои действия в Украине как "эпохальные", заявил 11 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни, сообщает Repubblica. Министр выступил с заявлением во время перелета в Канаду на саммит G7, комментируя последние события возле Покровска в Донецкой области, где продолжаются наступательные действия российских оккупантов.

По словам Таяни, в Москве "уже три года говорят о российском наступлении" и представляют "частичные успехи как эпохальные". Итальянский министр убежден, что РФ пытается "добыть максимум" перед предполагаемой встречей нелегитимного президента России Владимира Путина с бывшим лидером США Дональдом Трампом. Как добавил Таяни, россияне "повышают цену, пытаются добыть максимум сейчас, до наступления зимы", поскольку с приходом холодов они "ничего не смогут сделать" на фронте.

Ранее, 22 октября, российское издание "Верстка" сообщало, что командование армии РФ якобы пообещало Путину захват Купянска в Харьковской и Покровской. Для улучшения позиций оккупанты, по данным издания, затягивают переговоры о мире. 26 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о якобы оцеплении украинских сил возле этих городов, однако президент Украины Владимир Зеленский, министр внутренних дел Игорь Клименко и главком ВСУ Александр Сырский опровергли эту информацию.

Как уже писали "Комментарии", недавно появилось видео, на котором российские войска, прячась в тумане, якобы въезжают в Покровск на мотоциклах, багги и автомобилях. Эти кадры усиливают опасения, что стратегически важный транспортный и железнодорожный узел на юго-востоке Украины оказался на грани падения.