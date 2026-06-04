В ГУР шокували кількістю балістичних ракет, якими Путін гатитиме по Україні щомісяця: деталі

З огляду на поточні темпи військового виробництва, Росія здатна підтримувати стабільний рівень ракетних запасів і одночасно активно використовувати їх для ударів по території України. Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у відповіді на запит "Української правди", щомісяця армія РФ потенційно може запускати до 100 балістичних ракет, спрямованих проти української інфраструктури та військових об’єктів.

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За оцінками розвідки, російський військово-промисловий комплекс не лише відновлює витрати, а й утримує постійний баланс запасів. Прогнозується, що у 2026 році виробництво балістичних ракет типу 9М723 для комплексу "Іскандер" може сягнути близько 700 одиниць, що відповідає рівню попереднього року. При цьому щомісячний випуск таких боєприпасів становить орієнтовно 55–60 ракет.

Окремо відзначається суттєве нарощування виробництва ракет РМ-48У, які застосовуються з комплексів С-300ПМ та С-400 у режимі ударів по наземних цілях. Їхній випуск зріс більш ніж удвічі: цього року Росія планує виготовити понад 480 одиниць, тоді як торік було вироблено трохи більше 200. Щомісячні темпи виробництва цих ракет, за даними розвідки, сягають приблизно 50 одиниць.

Також у планах російського оборонного сектору — виробництво до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал" упродовж року. Ці боєприпаси належать до найскладніших і найдорожчих видів озброєння, що використовуються для високоточних ударів.

У ГУР наголошують, що такі обсяги виробництва дозволяють Росії не лише відновлювати використані запаси, а й формувати резерв для подальших ракетних атак.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що ризик військового конфлікту між Росією, Білоруссю та державами Заходу зараз оцінюється як дуже високий. Свою позицію він озвучив під час засідання Ради міністрів оборони країн — учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві.