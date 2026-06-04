В ГУР шокировали количество баллистических ракет, которыми Путин будет варить по Украине ежемесячно: детали

В силу текущих темпов военного производства Россия способна поддерживать стабильный уровень ракетных запасов и одновременно активно использовать их для ударов по территории Украины. Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) в ответе на запрос "Украинской правды" , ежемесячно армия РФ потенциально может запускать до 100 баллистических ракет , направленных против украинской инфраструктуры и военных объектов.

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По оценкам разведки, российский военно-промышленный комплекс не только восстанавливает расходы, но удерживает постоянный баланс запасов. Прогнозируется, что в 2026 году производство баллистических ракет типа 9М723 для комплекса "Искандер" может составить около 700 единиц , что соответствует уровню предыдущего года. При этом ежемесячный выпуск таких боеприпасов составляет ориентировочно 55-60 ракет .

Отдельно отмечается существенное наращивание производства ракет РМ-48У , применяемых из комплексов С-300ПМ и С-400 в режиме ударов по наземным целям. Их выпуск вырос более чем вдвое: в этом году Россия планирует произвести более 480 единиц , в то время как в прошлом году было произведено чуть более 200 единиц . Ежемесячные темпы производства этих ракет, по данным разведки, составляют примерно 50 единиц .

Также в планах российского оборонного сектора — производство до 60 гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал" в течение года. Эти боеприпасы относятся к самым сложным и дорогим видам вооружения, используемым для высокоточных ударов.

В ГУР отмечают, что подобные объемы производства позволяют России не только восстанавливать использованные запасы, но и формировать резерв для последующих ракетных атак.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что риск военного конфликта между Россией, Беларусью и государствами Запада сейчас оценивается как очень высокий. Свою позицию он озвучил на заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.