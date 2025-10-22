Сьогодні вночі під час масованої раткено-дронової атаки по Україні, один з уламків "шахеду" влучив у будинок народної депутатки від партії "Голос" Ольги Стефанишиної.

В будинок Ольги Стефанишиної влучив ворожий «шахед» вночі (ФОТО)

Про це політик повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

"Цієї ночі в наш будинок на Русанівці влучив уламок шахеда. На щастя, він влучив в нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав. Ми з дітьми були в ванній, було дуже гучно. І вже під ранок ми побачили фото руйнувань. Діти перелякалися, але не сильно. Я, як завжди в такі моменти, замовляла в Інтернеті щось хороше. Це мій метод справлятися зі стрессом", – пише нардепка.

За її словами, вода і світло у них в будинку є, допомога не потрібна.

"Д якую всім, хто запитав як ми. Ви знаєте, як це цінно. Життя в Києві як воно є ", – зазначила Стефанишина.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що прямо зараз у Харкові триває масована атака ворожими безпілотниками типу "Шахед" по районах міста. Лунають потужні вибухи.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що у небі над містом ще є бойові дрони ворога.

За його словами, влучання сталося в Холодногірському районі, окупанти скинули "шахед" на приватний дитячий садочок. Там почалася пожежа. Вже пізніше стало відомо, що загинув 40-річний чоловік, а п’ятеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дітей евакуйовано з приміщення, екстрені служби на місцях.