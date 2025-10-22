logo

BTC/USD

108260

ETH/USD

3863.7

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В дом Ольги Стефанишиной попал вражеский «шахед» ночью (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В дом Ольги Стефанишиной попал вражеский «шахед» ночью (ФОТО)

Нардепка поделилась фото разрушенной части дома в Киеве от вражеского удара

22 октября 2025, 11:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня ночью во время массированной раткено-дроновой атаки по Украине один из обломков "шахеда" попал в дом народной депутатки от партии "Голос" Ольги Стефанишиной.

В дом Ольги Стефанишиной попал вражеский «шахед» ночью (ФОТО)

В дом Ольги Стефанишиной попал вражеский «шахед» ночью (ФОТО)

Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

"Этой ночью в наш дом на Русановке попал обломок шахеда. К счастью, он попал в нежилую часть дома, никто не пострадал.

Мы с детьми были в ванной, было очень громко. И уже к утру мы увидели фото разрушений.

Дети испугались, но не сильно. Я, как всегда в такие моменты, заказывала в Интернете что-нибудь хорошее. Это мой метод справляться со стрессом", – пишет нардепка.

По ее словам, вода и свет у них в доме есть, помощь не нужна.

"Благодарю всех, кто спросил как мы. Вы знаете, как это ценно. Жизнь в Киеве как она есть", – отметила Стефанишина.

                                                                                                                                                              

Напомним, портал "Комментарии" писал , что прямо сейчас в Харькове продолжается массированная атака вражескими беспилотниками типа "Шахед" по районам города. Раздаются мощные взрывы.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в небе над городом еще есть боевые дроны врага.

По его словам, попадание произошло в Холодногорском районе, оккупанты сбросили "шахед" на частный детский сад. Там начался пожар. Уже позже стало известно, что погиб 40-летний мужчина, а пять человек получили ранения разной степени тяжести. Дети эвакуированы из помещения, экстренные службы на местах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости