Сегодня ночью во время массированной раткено-дроновой атаки по Украине один из обломков "шахеда" попал в дом народной депутатки от партии "Голос" Ольги Стефанишиной.

В дом Ольги Стефанишиной попал вражеский «шахед» ночью (ФОТО)

Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

"Этой ночью в наш дом на Русановке попал обломок шахеда. К счастью, он попал в нежилую часть дома, никто не пострадал. Мы с детьми были в ванной, было очень громко. И уже к утру мы увидели фото разрушений. Дети испугались, но не сильно. Я, как всегда в такие моменты, заказывала в Интернете что-нибудь хорошее. Это мой метод справляться со стрессом", – пишет нардепка.

По ее словам, вода и свет у них в доме есть, помощь не нужна.

"Благодарю всех, кто спросил как мы. Вы знаете, как это ценно. Жизнь в Киеве как она есть ", – отметила Стефанишина.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что прямо сейчас в Харькове продолжается массированная атака вражескими беспилотниками типа "Шахед" по районам города. Раздаются мощные взрывы.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в небе над городом еще есть боевые дроны врага.

По его словам, попадание произошло в Холодногорском районе, оккупанты сбросили "шахед" на частный детский сад. Там начался пожар. Уже позже стало известно, что погиб 40-летний мужчина, а пять человек получили ранения разной степени тяжести. Дети эвакуированы из помещения, экстренные службы на местах.