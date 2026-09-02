"Уявіть, якщо буде 50": дипломат приголомшив ультиматумом жорсткого примусу Путіна до миру

Російський диктатор Володимир Путін не має внутрішньої мотивації завершувати війну проти України, тому очікування, що Кремль добровільно погодиться на мир, не дасть результату. Війну можна наблизити до завершення лише різким посиленням тиску на Росію, вважає український дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключове питання полягає не в тому, скільки ще Путін готовий воювати, а в тому, скільки Україна та її партнери дозволять Росії продовжувати агресію.

"Путін буде воювати до тих пір, поки ми йому це дозволимо. Ми — це Україна в першу чергу, Європа і весь західний світ, який Україні допомагає", — заявив Огризко.

Дипломат переконаний, що Захід має перейти від дискусій про можливі переговори до стратегії, яка позбавить Кремль ресурсів для продовження війни. Для цього Україні потрібно значно більше ракет, безпілотників та іншого озброєння.

Огризко звернув увагу й на удари по російських нафтопереробних підприємствах. За його оцінкою, якщо РФ втратить значну частину можливостей виробляти пальне, це створить серйозні проблеми для всієї економічної системи країни.

"Уявіть собі, що зараз вони випускають на 30% менше того палива, яке їм потрібно. А якщо буде 50%? Це означає, що тоді все — зупиняється економічна машина", — пояснив дипломат.

Окремим фактором Огризко назвав стан російських фінансів. Він зазначив, що дефіцит бюджету РФ зростає, а резерви скорочуються. Водночас спроба Кремля перекривати нестачу грошей емісією рублів, за його прогнозом, може спричинити різкий стрибок цін та додатковий удар по російській економіці.

На цьому тлі дипломат закликав європейських партнерів значно масштабніше використовувати доступні фінансові ресурси для підтримки України. Зокрема, він згадав близько 250 млрд євро заморожених російських активів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що провал Верховною Радою одного з ключових законопроєктів, пов'язаних із виконанням міжнародних зобов'язань України, створює ризики не лише для співпраці з МВФ, а й для фінансування держави та оборони. Таку оцінку висловив політолог Володимир Цибулько, коментуючи ситуацію у парламенті під час роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.